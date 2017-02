ARREST DE LIMA

Ipinaaaresto na ng Muntinlupa City Regional Trial Court si Sen. Leila de Lima at ang dalawa pang co-accused sa isinampang kaso ng Deparment of Justice (DOJ) na may kaugnayan sa diumano’y paglaganap ng drug trade sa New Bilibid Prison (NBP) sa panahon niya bilang kalihim ng Department of Justice (DOJ).

Bago mag-alas-kwatro ng hapon nang mag-isyu ng warrant of arrest si Muntinlupa City RTC Judge Juanita Guerrero ng Branch 204 laban kay De Lima at kay dating National Bureau of Investigation (NBI) deputy director Rafael Ragos at driver-bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan.

Noong Lunes nai-raffle ang kaso sa tatlong babaeng hukom na sina Guerrero, ng Branch 204; Amelia Fabros-Corpuz ng Branch 205 at Patricia Manalastas-De Leon ng Branch 206.

Agad nagsampa ng “motion to quash at judicial determination of probable cause” ang kampo ni De Lima upang ibasura ang mga kasong isinampa laban sa kanya na ayon sa naunang mga ulat ay nakatakdang dinggin ng tatlong korte nga­yong umaga.

Kaya gayon na lamang ang gulat ng publiko nang ibaba kahapon ang arrest order ng sala ni Judge Guerrero sa katwirang “mayroong probable cause” para simulan ang proseso ng paglilitis at ipahuli ang senadora upang masiguro ang pagdalo nito sa bawat pagdinig.

Walang piyansa ang tatlong kasong kinakaharap ng senadora.

Bukod kay De Lima, kasama sa mga nasampahan ng kaso sina NBI deputy director Rafael Ragos; dating driver at boyfriend nito na si Ronnie Dayan; dating Bureau of Corrections (BuCor) Director Franklin Jesus Bucayu; Wilfredo Elli; Joenel Sanchez at ang inmate na si Jaybee Nino Sebastian.

Sinampa ang kaso kay De Lima base sa testimonya ng mga sentensyadong drug lords na nakakulong sa NBP na ilang ulit ni-raid noon ni De Lima.

Sino si Judge Juanita Guerrero?

Taong 2011 ay tinangka ni noo’y DOJ Sec. De Lima na iapela para mabaligtad ang desisyon ni Judge Guerrero noong Agosto 26 na nagpapawalang-sala sa dalawa sa ‘Alabang Boys’ na sina Richard Brodett at Jorge Joseph na kapwa nahaharap sa drug charges.