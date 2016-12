Araling mabuti ang clemency!

Umapela ang Simba­hang Katolika sa pamahalaan na kailangang pag-aralang mabuti ang pagbibigay ng executive clemency sa mga bilanggong nakakulong sa National Bilibid Prison (NBP).

Sinabi ni Kalookan Bishop emeritus Deogracias Iniguez, dapat karapat-dapat ang clemency sa bilanggo na tunay ng nagbago.

Aniya, kinakailangang ibigay ito sa mga magiging inspirasyon ng kanilang pamilya at ma­ging ng lipunan upang hindi na madagdagan pa ang panganib sa mamamayan.

“Ang Simbahan ay in favor sa clemency for those who have been sentence pero sana itong clemency ipagkaloob doon sa mga alam nating they deserve it, mapapakinabangan nila para sa kanilang patuloy na pag­babago pero dapat ding pa­ngalagaan ng estado ‘yung mga tumanggap ng clemency na talagang manatili na sila sa righteousness o ‘yung nagbago na talaga sila,” pahayag ni Bishop Iniguez.