“I apologize to Sen. De Lima” — Roque

“I apologize to Sen. [Leila] De Lima for what I said. I was out of line. It was an ill attempt at humor that was inexcusable.”

Ito ang bahagi ng statement kahapon ni Kabayan partylist Rep. Harry Roque matapos kuyugin ng netizens sa social media dahil sa masamang birong ipinukol sa senadora.

Bago ito, nakiusap pa ang kongresista sa mga mamamahayag na kung maaari ay alisin na sa kanilang “tweet report” ang masamang birong kanyang binitawan.

Ito ay ang pahayag na, “Bakit gusto niya makulong sa AFP Custodial Center, dahil maraming kalalakihan dun?” bilang reaksyon sa hiling ni De Lima na mas nais nitong makulong sa Camp Aguinaldo kaysa Camp Crame.

Mistulang magnet na humakot ng negatibong reaksyon mula sa galit na mga netizens ang pahayag na ito ni Roque na naiulat sa anyo ng tweet.

Ilan sa mga reaksyon ng netizens ay puro batikos kay Roque. Ang ilan sa ito ay: “Huwag mo nang idamay ang Konstitusyon sa pagi­ging bastos mo” at “Kung umasta akala mo kung sino ma­galing sa Kongreso. PWE! Bastos!”

Makaraan ang dalawang oras ay nakiusap si Roque sa mga miyembro ng media na tanggalin na ang kanilang tweet ukol sa kanyang sinabi at uma­ming nagkamali umano siya rito at nangakong mag-iingat na sa kanyang mga pahayag.