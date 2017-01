Anyare sa bawas tax?

Habang tinutulak ng Malacañang ang pagdagdag ng excise tax sa mga produktong petrolyo, mistulang nakakalimutan naman ng mga ito ang panukalang bawasan ang income tax ng mga taxpayers.

Sa panayam sa kanyang tanggapan, nagtatanong si Albay Rep. Edcel Lagman sa liderato ng Kamara kasama na ang mga economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte kung may plano ang mga itong ituloy ang nasabing panukala.

“I don’t think it has been discussed in the committee level, wala pa naman,” ani Lagman kaya nais nitong malaman umano kung ano ang plano ng Kamara at Palasyo sa panukalang ito.

Noong Agosto 2016 pa ihinain ni House deputy speaker Miro Quimbo sa Kamara ang House Bill 20 na naglalayong bawasan ang income tax na binabayaran ng mga taxpayers lalo na ang mga manggagawa.

Base sa nasabing panukala, lahat ng mga manggagawa na kumikita lamang ng P241,137 kada taon tulad ng sinasahod ng isang Teacher 1 at nagbabayad ng P14,231 sa ilalim ng 32% income tax rate ngayon, magi­ging P9,935 na lamang ito kapag nagkataon.

Bahagi umano ito ng tax reform na nais ni Quimbo na maipatupad ng gobyerno upang matulungan ang mga taxpayers na tumaas ang kanilang take-home pay at makumbinsi ang mga nandadaya sa buwis na magbayad na.