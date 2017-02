Anti-corruption war, kinakanal ng Duterte gov’t

By Bernard Taguinod

Tila isang bangu­ngot at malaking dagok sa kampanya ng pamahalaan kontra corruption sa sandaling mapawalang-sala ang tinaguriang “pork-barrel queen” na si Janet Lim Napoles.

Reaksiyon ito ni Sen. Risa Hontiveros sa aksyon ng Office of the Solicitor General (OSG) na idepensa at hilingin na mapawalang-sala si Napoles sa pamamagitan ng pagbaligtad sa na­ging hatol dito ng korte kaugnay sa kanyang kasong illegal detention na isinampa ng ‘key witness’ sa pork scam na si Benhur Luy.

Imbes na patunayan umano ng administrasyong Duterte na seryoso ito sa kampanya laban sa katiwalian – na isa sa mga ipinangako noong kampanya – tulad ng pagiging seryoso nito sa giyera kontra droga ay tila kabaligtaran ang nangyayari dahil ang mga nahatulan na ng korte ay ipapawalang-sala.

“Parang binaril ng gobyerno ang kanyang sariling paa. Bakit pumapanig ang gobyerno sa mga corrupt? Iniiwan na ba ng administrasyon ang kampanya laban sa corruption at kumakampi na ito sa mga tiwali?” ayon pa kay Hontiveros.

Kaya panawagan ng senadora sa taumbayan na maging mapagbantay sa usaping ito, lalo na sa kasong plunder laban kay Napoles at sa iba pang sangkot sa pork barrel scam.

“Ang weird lang!”

Ganito rin ang pana­wagan nina ACT party­list Reps. Antonio Tinio at Frances Castro sa taumbayan na bantayang mabuti ang mga pagkilos na ito sa gobyernong Duterte.

Ito’y matapos ma-weirdo-han ang dalawa sa galaw ni Solicitor General Jose Calida na iabogado sa halip na ipursige ang kaso laban kay Napoles.

‘Suntok sa buwan’

Para naman kay Anakpawis partylist Rep. Ariel Casilao, maliwanag na ‘suntok sa buwan’ na lang ang paniwala ng mga tagasuporta ng Pangulo na magiging “clean government” ito at corruption-free.

“Kung ganitong sintomas, kung ganito ang ipinapakita, ang mahala­gang institution ng Duterte government, definitely you cannot expect a clean government,” ayon kay Casilao.

Si Bayan Muna party­list Rep. Carlos Zarate, interesadong kalikutin kung anong ‘special interest’ meron si Calida sa kaso ni Napoles para iabogado niya ito kasabay ng pagsasabing, “Something is fishy here.”