ANSABEEEH???: YAKAPAN, AKBAYAN, LAMBINGAN, NINA SARAH AT MATTEO, HULING-HULI SA KAMERA!

Hindi na ­kailangang magpaliwanag ni Matteo Guidi­celli o kahit ni Sarah ­Geronimo man at hindi na rin dapat mag-alala ang mga fans ng dalawa kung nagkakaroon nga ng selosan o tampuhan dahil sa bagong movie ni Matteo na ang kapareha niya ay ang ex-girlfriend.

Lumabas sa social media ang video at pictures ng pagdi-date nina Sarah at Matteo na sweet-sweetan ­talaga. Dahil sa social media, halos lahat talaga, ­puwede ng maging paparazzi.

Sinundan halos sina Matteo at Sarah habang ­naglalakad ang mga ito at nandiyang magka-­holding-hands o magka-akbay or ‘yung mga kamay nila ay ­parang nakayakap sa mga likuran nila.

Siyempre, kilig na kilig sa dalawa ang mga nakakita sa kanila.

Sa isang banda, napakalaki na nga ng in-improve ni Sarah sa relasyon niya ngayon kay Matteo. Mas naipapakita na niya ang kalayaan na makipag-date sa boyfriend at sa publiko.

Dingdong, sasabak sa ‘krimen’!

Bago para sa Kapuso Primetime King na si ­Dingdong Dantes ang gagawin niyang ­programa sa GMA 7, ang Case Solved ­kunsaan, siya ang magiging host nito.

Tuwing Sabado ng gabi ito mapapanood at ang balita namin, ­simula na sa February 11 ang airing.

Base sa title pa lang ng show, may ideya na agad na tungkol ito sa mga krimen at kung paano ­siguro ­masosolusyonan.

Sanay ang viewers na napapanood si Dingdong na host ng mga ­reality o variety shows, pero ngayon lang siya gagawa ng ganitong klase ng programa na at first, akala namin ay sa News and Public Affairs, pero ang may hawak daw pala ay Entertainment talaga.

Eh, on-going pa rin ang consistent top-ra­ting primetime series niya na Alyas Ro­bin Hood at ­posibleng ­mapapanood pa rin ito sa buong ­February kaya posibleng hanggang weekend, mapapanood nga si Dingdong ­tuwing gabi.