ANSABEEEH???: VIVIAN VELEZ, BINANATAN SI G TOENGI SA PAGPUNA KINA MOCHA AT PDU30!

Kahit na nasa Ame­rica si G ­Toengi, nararamdaman pa rin siya sa bansa, lalo na sa mga ka-facebook o nagpa-follow sa kanya sa kanyang social media ­account.

Isa si G sa mga ­Pinoy na kahit nasa ibang ­bansa, tila ‘yung puso at isip, nasa Pilipinas pa rin. Simula pa ng eleksyon, very obvious na kung sino ang hindi nito ­gustong kandidato, lalo na sa pagka-Pangulo.

Pero katulad ng ibang ayaw, ­nirespeto na lang din niya ang ­naging ­resulta ng nakaraang eleksyon. But just like others pa rin, kung may nakikita ­siyang kaila­ngang punahin, isa si G sa openly, nagbibi­gay ng kanyang saloobin o ­reaksyon sa pamama­gitan ng kanyang social media account, gayundin sa ­kanyang radio show sa L.A. at writer/contributor din ng Asian Journal.

Base sa posting ni G, ‘yung iba, pinu-post na rin niya sa social media para ipakita na rin na totoo, may mga nagmumura sa kanya at ‘yung iba, parang ­wini-wish na mamatay na siya at ito ay dahil lang sa simpleng tanong niya na, “What credentials and qualifications she had?” referring to Mocha Uson na in-appoint na nga ni President Duterte bilang isa sa mga Board Members ng M.T.R.C.B.

Ayon kay G, “I woke up to hundreds of ­comments on my social media ­platforms filled with hate (like I should kill myself, really?!?) and illogical ­arguments on why I am attacking their champion for ­democracy, Mocha.

“Petty rhetoric that I am “nagpapansin” o ­trying to get attention since I don’t have nearly the following she does…

“How is that an argument to make? I just asked, what credentials and ­qualifications she had? Keep trolling coz I can block all day long.”

Bukod sa mga haters at kung anu-anong messages daw na nakukuha niya, umabot pa sa puntong Mocha or PDuterte’s supporters ay nag-email sa ­supervisor niya para ipatanggal siya.

Ayon sa post ni G, “When Mocha/Duterte ­supporters email my ­supervisors at the station I work at, then this clearly marks that this administration is against any dissent to question their legitimacy and actions.

“I will not stop criticizing this ­administration when fake news continues to disseminate and justification for several thousand people, are simply relegated to casualties on drugs.”





Base sa mga nag-like at nag-comments ng post ni G na ilan ay taga-showbiz din, marami rin ang ­naniniwala at sumusuporta sa kanya. Pero isang ­beteranang aktres naman, ang all-out Duterte ­supporter na si Vivian Velez na katulad ng ibang bashers ni G ang bumanat dito sa FB account din nito at sinabihan ng kung anu-ano si G tulad ng mga ­salitang publicity hungry, hypocritical and ­intellectual wanna be at iba pa.

MISS U, GINASTUSAN NG BEAUTY PAGEANT FANS!

Ngayong araw na ito na ang pinaka-­aabangang Miss Universe 2016. Kahit mahal ang ­tickets ng Miss U, tila hindi ito ininda ng mga ­fanatics talaga ng beauty pageant, lalo na ng Miss Universe dahil talagang marami pa rin ang gumastos at manonood ng live.

May kanya-kanyang bet ang bawat isa, pero kung mapapansin, ilan sa mga Miss U representatives ang masasabing ­early ­favorites.

Ilan sa mga ito ay ang bansang Thailand, ­Colombia, Indonesia, USA, Spain, Malaysia, Venezuela at Philippines.

Ngayong araw na ito natin malalaman kung ang mga early favorites nga ang posibleng lumabas sa Top 6 o may mang-susupresa sa mismong pageant night.

Of course, ­marami man ang nangba-bash at marami man ang ­hindi masyadong bilib kay Maxine Medina pag­dating sa pagsasalita nito at pagsagot sa question and answer, as Filipino, ­halos lahat naman ay nagkakaisa na sana nga, magkaroon ng back to back win for the country.

Isa rin sa aabangan ay ang farewell walk ni Pia Wurtzbach bago nito isalin ang korona sa bagong reyna.