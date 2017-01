ANSABEEEH???: SEXY STAR, PATIKIM SA HALAGANG P200K!

Nalalakihan o na­mamahalan ang mga nakaalam ng booking fee ng isang sexy star sa one night daw nito. Yes, sure na sure ang source namin na pa-booking ang sexy star at hindi matanggap ng source namin na ang mahal daw ng presyo nito for a one night stand.

Tumataginting na P200,000 daw ang presyo ni sexy star para sa isang gabi. Ganun daw ba ito kamahal, eh, mukhang expert naman daw sa pagpapa-booking?

Well, sey naman namin, posible naman na ganun nga ang presyo niya lalo na ngayon at nagkaka-pangalan naman na.

Naiintriga na talaga ang sexy star sa ganitong “other job” niya, pero siyempre, dedma at todo-deny si sexy star na may ganito siyang booking. Sey pa nga niya, all her jobs are legit.

Kinukuwestiyon din ng source namin kung paano raw may sariling condo unit at sasakyan si sexy star kung hindi ito pa-booking? Nga pala, ang source ng source namin ay may malawak na mga kumpadre na alam ang ganitong kalakalan.

Toni, seksi agad!

Ang ganda ng ope­ning salvo ­ng Home ­Sweetie Home episode ­kagabi. Kung tutuusin, simple lang ang kuwento, nagpa-planong lumipat ng bahay ang mag-asawang Romeo (John Lloyd Cruz) at Julie (Toni Gonzaga) at ibenta na ang bahay nila.

Meron na ring buyer, hanggang sa masalanta ng ipu-ipo ang barangay nila at kasama ang bahay nila na naapektuhan.

Pero, doon nakita ni Romeo ang magandang pagtutulungan ng mga kapitbahay nila na siyang tumulong sa pamilya noong nangyari ‘yun habang wala siya.

Sa totoong buhay, madalas naghahangad ang tao ng karangyaan, nakakalimutan minsan na mahalaga pa rin ang pakikipag-kapwa-tao at ang mga nabubuong samahan na isa sa mga unang dapat na isinasaalang-alang.

Ito ang isa sa maganda sa sitcom na HSH dahil kahit comedy, simple ang mga kuwento pero tagos sa totoong nangyayari sa situwasyon ng bawat Pinoy at pamilya sa pang-araw-araw na buhay.





Anyway, aktibo na naman nga si Toni after niyang manganak sa baby nila ni Direk Paul Soriano na si baby Severino Elliot at kung titingnan ito ngayon, in just few months, ang sexy na agad.

Tuluy-tuloy naman ang katatawanan sa simula pa lang ng taong 2017.

Nandiyan pa rin ang kuwela at masayang barkada ng Banana Sundae at ang mga makukulit na bulilit sa longest-running kiddie gag show na Goin’ Bulilit sa gabi sa Kapamilya network.