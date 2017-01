ANSABEEEH???: SEF, BUGBOG-SARADO SA ALDUB!

Obvious na ­obvious na talagang iniwasan ni Sef ­Cadayona na matanong at mahingan ng reaksiyon sa mga isyu sa kanya. Kitang-kita namin ang pagmamadali ­niyang makaalis sa ­Victoria Sports kunsaan idinaos ang presscon ng bago niyang primetime series, ang Meant to Be.

Kahit na nagpi-­pictorial pa ang cast, hindi na ito naki-join, for fear na tatabihan na siya ng press? Wala itong ­kalingun-lingon nang lumabas sa room at dire-diretso na palabas.

Sinubukan namin siyang habulin pero talagang dire-diretso siyang umalis hanggang sa makasakay sa sasak­yan niya.

Nakakatawa, kapag may isyu, ang bilis tata­lilis. Kapag wala at wala rin naman halos matanong ang press, babad ang karamihan sa mga artista even after the presscon proper.

Unang isyu, ang break-up nila ni Andrea Torres na ang lumalabas na dahilan, may third ­party daw mula sa parte ni Sef.

Actually, unang lumabas pa ngang pangalan ay si Gee Canlas na kasama niya sa A1 Ko Sa ‘Yo dati pero matunog at talagang naba-bash si Sef ngayon ng AlDub fans dahil ang nali-link sa kanya ngayon ay si Maine Mendoza!

Hindi pa rin malinaw sa amin paano sila na-link? May chika na palihim daw na nagkakausap ang dalawa, meron din kesyo may palihim na pagdi-date na ang nagbulgar pa raw, mismong kaanak ni Sef.

Kaya ang dare ng ilang AlDub fans, mag-­release ang nakakakita ng picture para raw may ebidensiya.

Meron din kaming nabasa sa mga comments na dahil lang ni-like ni Maine ang tungkol sa ­Coldplay post ni Sef, na-link na ang ­dalawa.

Bina-bash si Sef ­ngayon at sinasabihang user o manggagamit. Dawit na at pinaghuhugutan na rin ang naging break-up noon nina Sef at Yassi Pressman kunsaan, hanggang ngayon yata, hindi pa rin sila ok na dalawa. And now, the break-up with Andrea na sinasabing si Sef daw ang dahilan?





Ay naku, ang dami sanang ­puwedeng bigyang linaw ni Sef. Anyway, hindi man sila umamin ni Andrea noon na ­naging sila, sanay na naman ang publiko na nagkaka-aminan kapag break na.

At higit sa lahat, if gusto ni Sef na mati­gil ang pangba-bash sa kanya ng Aldub, better yet, kinuha na sana niya ang opportunity noong Meant to Be presscon na magpa-pilot na sa Lunes ng gabi to speak about it.

Simple lang ‘yan. Kung totoong walang itinatago, madaling itang­gi ang ­ibinabatong isyu at linawin.

Or, may katotohanan ang naglalabasan kaya iwas-pusoy na lang?