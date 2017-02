ANSABEEEH???: MIKAEL, SI MEGAN NA ANG PAKAKASALAN!

Pagkatapos ng anim na taon, umamin na nga nang direkta ang Kapuso leading man na si Mikael Daez sa relasyon nila ni Megan Young.

Although personally, halos from the start ay alam namin ang relasyon nila at nirerespeto lang kung hindi pa talaga nila kayang maging very vocal about it.

Natatawang sabi ni Mikael na parang spur of the moment, aaminin na nga raw niya. Parang natatawang naiilang pa ito kung paano raw ang tamang salita na dapat niyang sabihin.

“I’ve been with Megan Young for 6 years and first time kong inaamin ‘yan. This is the first time I’m putting it in record,” masa­yang pahayag ni Mikael.

Inamin naman ni Mikael na siyempre raw before, hindi talaga nila magawang mag-open dahil una, bilin na rin ng network, may loveteam sila ni Andrea Torres at si Megan naman noon ay Kapamilya at hanggang manalo pa ng Miss World.

Pero kahit hindi naman sila tahasang umamin ng relasyon nila sa loob ng anim na taon, hindi naman din naging hadlang ‘yun para makita silang magkasama sa iba’t ibang public places hanggang sa mga out-of-town and out-of-the-country nilang dalawa.

Nagpasalamat pa si Mikael sa mga press na alam niyang nakakaalam at naging kaibigan niya kaya hindi naging­ mahirap sa parte niya na huwag mag-deny at the same time, wala rin namang inaamin.

In 6 years, sobrang proud daw siya na tumagal sila. Kahit na ang dami raw nangyari, proud siya na nagtagal sila at naniniwala si Mikael na magtatagal pa rin.

Kung marriage ang pag-uusapan, enjoy muna sila sa isa’t isa pero ayon kay Mikael, kung si Megan na ang nakikita niyang ‘the one’, oo naman daw.

“Hindi naman ako papasok sa relationship kung hindi may long term potential. Pero siyempre, enjoy every moment of it.”





Nakausap nga namin si Mikael sa grand presscon ng bago niyang afternoon prime, ang Legally Blind na magsisimula ng mapanood sa February 20 kunsaan, parehong first time niyang gumanap na isang lawyer at leading man ni Janine Gutierrez.

MOMMY DIONESIA, UMIYAK SA PRODU NG 3 BIBE!

Sa March 1 pa ang showing ng pelikulang Tatlong Bibe na pinagbibidahan ng mga Kapamilya child stars na sina Lyca Gairanod, Raikko Mateo at Marco Masa at iba pang mahuhusay na aktor at atkres sa direksiyon ni Joven Tan, pero ngayong gabi ang premiere night nito sa SM Megamall Cinema 1.

Kasama sa cast si Mommy Dionesia na noong presscon pa lang ay siyang inaabangan na ng mga press at gustong makausap. ‘Yun nga lang, as much as gusto talaga nitong um-attend, hindi ito nakarating.

Umiiyak daw si Mommy D nang kausap ng producer ng movie na si Ms. Alicia Regis dahil gustung-gusto talaga nitong makatulong sa pagpu-promote ng movie, kaso, talagang ang kalagayan nito ang dahilan.

May sakit kasi si Mommy D at kalalabas lang daw ng hospital.

Plinano pa ng producer na magpapunta na lang ng ilang press sa Gen. San para personal na makausap at ma-interview ito, pero hindi na rin matutuloy dahil mukhang hindi pa keri ni Mommy D na mag-entertain sa kalagayan niya.

Pero, gustung-gusto raw talaga nito na makapag-promote kaya naiyak na nga dahil una, proud ito sa movie na ibang-ibang Mommy Dionesia ang mapapanood ng tao.

Very proud at happy rin siya sa kuwento na about love and forgiveness.

Na through this drama movie raw, puwedeng isipin na araw-araw at Pasko at Valentine’s day.