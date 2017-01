ANSABEEEH???: Max-Tom, bongga ang halikan, lampungan!

Pinaka-daring na raw na proyekto ni Max Collins sa telebisyon ang bago niyang primetime series, ang Someone To Watch Over Me kun’saan ay magkakasama-sama sila for the first time nina Lovi Poe at Max Collins.

Sa trailer pa lang nga ay bongga na ang mga kissing scenes at may love scenes din sila ni Tom Rodriguez. Si Max ang ex-girlfriend ni Tom habang si Lovi naman ang asawa niya, pero nang magkaroon ng early onset Alzheimer’s disease, ang naalala lang niya ay si Max.

Expected na raw niya na kapag si Direk Maryo J. delos Reyes ang director, totohanan talaga dahil ayaw nito ng mukhang peke.

Dahil sa circumstance, parang nagmumukha nga raw siyang kontrabida sa serye, pero ang totoong kontrabida raw ay ang sakit nga ni Tom.

Itinanggi naman ni Max na na-pressure siya at napaamin na nga sa relationship nila ni Pancho Magno. Bigla kasi siyang natanong sa presscon at binanggit pa ang Mommy ni Pancho na si Ms. Redgie Magno na nandun din.

Nakangiti na sinabi naman ni Max na hindi raw siya na-pressure because of Pancho’s mother’s presence, in a way, ayaw na rin naman daw niya na magsinungaling pa.

Matagal-tagal na rin daw sila at ayon kay Max, mabait at God-fearing daw ito. Wala naman daw isyu rito ang mga kissing o love scene niya dahil aniya, artista rin naman daw kasi si Pancho kaya naiintindihan nito. Super pretty ni Max sa presscon ng Someone To Watch Over Me kaya may mga nagsasabing suwerte raw ni Pancho rito, lalo pa’t for sure, may mga iba pa rin na nagkakagusto sa Kapuso star.

Heart-Dennis ‘Love Story’, 2 weeks na lang sa TV!

Two weeks na lang na mapapanood ang Juan Happy Love Story. Ang Someone To Watch Over Me na nga ang papalit sa pinagbibidahang serye nina Heart Evangelista at Dennis Trillo.

Masayang-masaya si Heart na magtatapos sila na mas pataas pa nang pataas ang rating hanggang sa pagtatapos nila.

Alam din daw niya na ang daming nagre-request na mag-extend pa sila, pero talagang hanggang doon na lang daw ang story, which is, nakapag-extend na nga sila.





Sa ngayon, alam ni Heart na ang JHLS na ang posibleng last serye niya for this year.

Magiging abala na siya sa painting at bag exhibit niya at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa mga personal projects niya. Magri-release rin siya ng libro.

At siyempre, dahil matatapos na rin ang pinapagawang bahay, after that, ang pagkakaroon na nila ng baby ng Mister na si Senator Chiz Escudero ang puwedeng pag-focusan ni Heart habang busy na ulit sa Senate ang asawa niya.