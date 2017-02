ANSABEEEH???: MARIAN, MAY TRAUMA SA BOYLET/BAGETS?

Napakaraming chika ng Kapuso ­Primetime Queen na si ­Marian Rivera sa naging contract renewal niya para sa ine-endorsong Biofitea. ‘Yun nga lang, mahigit pa yata sa kalahati ng mga chika niya ay ­pawang off-the-record naman nito.

Nandiyang baka magalit daw ang GMA 7 sa kanya kung itsi-chika na niya ang makakasama niya sa pagbabalik teleserye niya.

May temang pambata at may superhero peg siya rit

o, kaya ‘yung leading man kung ­sakali ay hindi talaga pinaka-sentro ng kuwento, pero, ­siyempre, meron pa rin. Pero hindi pa raw niya ­puwedeng sabihin kung sino nga.

“Ayoko na ng bata talaga. Pero ‘wag naman ‘yun sobrang mature na. ‘Yung siguro mga ka-age ko, ‘yun okey,” sabi ni Marian.

Na-miss na raw ni Marian ang mag-teleserye. Hindi nga raw niya akalain na may 2-years na pala simula nu’ng huling siyang gumawa. Kaya nae-excite na raw siya. Ngayong March siya magsisimulang mag-taping, pero mga bandang May pa ang ere nito.

True enough, ang Mister na si Dingdong Dantes naman ang mamahinga muna sa serye at siyang mag-aalaga sa anak nila na si Zia habang nagte-taping siya. Chinika na rin ni Marian na gagawa siya ng sitcom and most likely, sila ni Dingdong ang magkasama rito, pero baka after na raw siguro ito ng serye niya.

Proud din na ipinakita ni Marian ang mga kuha niyang pictures nilang tatlo noong nakaraang Va­lentine’s Day sa Sonya’s Garden at ang photo shoot niya sa isang magazine kasama si Angel Locsin.

Ganda ng mga shots at at konsepto, mala The Rich Man’s Daughter ang dating na supposedly soap na pagbibidahan sana niya nang mabuntis.

Excited din si Marian sa kanyang bagong negosyo, ang Flora Vida na sariling flower shop niya, pero, hindi pa raw siya puwedeng magkuwento dahil baka ma-preempt or the height, may ­manggaya ng concept niya. Sa launching na lang daw, huh!





Anyway, larawan nga si Marian ngayon ng ­happy and contented wife and Mommy na till now, proud breastfeeding pa rin daw siya kay baby Zia. At ­talaga namang puwede nitong ika-proud dahil daig pa niya ang ibang mga single ladies at never pang nanganak sa liit ng waistline niya at pagka-flat ng tiyan niya.

Ni wala pa siyang effort ng pagdyi-gym, ­tumatakbo lang daw sila ni Dingdong sa village nila, pero once-a-week nga lang daw. Pero, sey ni ­Marian, bukod sa pagbi-breastfeed niya, ang every night na pag-inom niya ng biofitea ang isa sa nakakatulong din ng pag-flat ng tummy niya.

So, hayan, 4-years na nga siyang celebrity endorser ng naturang slimming tea at mukhang may forever sa kanila ng Biofitea, ha!

‘KABIT’ medley, benta sa Lani-Martin concert!

Sold-out at talagang punung-puno ang naging 2-nights Valentine’s concert nina Martin Nievera at Lani Misalucha na ginanap sa Solaire Grand Ballroom, ang Masquerade. Silang dalawa lang, walang ibang guest, pero naririnig namin ang reaksiyon ng ilan sa mga nakatabi naming nanood at hanggang sa lobby na kahit late night na, matiyaga pa rin nagsipila para makapagpa-picture pa sa dalawa na, “sobrang sulit ang binayad sa ticket!”

At take note ha, mga alta ang halos pumila para makapagpa-picture sa dalawa.

Bukod sa mga pinasikat nilang kanta, ang gaganda rin ng ibang cover songs na pinerform nila as solo and duet performances nila. Aliw ‘yung parang pang- “other woman” medley nila na may pa-kyemeng mga typical text messages ng mga mag-dyowa o mga ‘di-masyadong legal na mag-dyowa.

Love ng mga manonood ang mga kanta ni Martin at talagang alam ito halos ng lahat. Na parang ‘di puwedeng matapos ang concert kung ­hindi niya ito aawitin.

Si Lani naman, wagas talaga at walang kupas ang galing. World-class talaga as performer and as singer. Nagpaka-Pavarotti pa ito na pinalakpakan nang husto ng mga manonood.

Second night na kami nakapanood at sina Tony Boy ­Cojuangco at Gretchen Barretto ang nakita naming celebrities na nag-enjoy at ­nanood ng concert. Pero noong unang gabi, inimbitahan daw ni ­Martin ang soon-to-be-married couple na sina Luis Alandy and his girlfriend, Joselle Fernandez, sa mismong concert ay tinawag ang dalawa ni Martin sa stage at tila hinaranahan ng mga “Ikaw” songs.

Supposedly, isa sana si Martin sa kakanta sa kasal ni Luis sa Tagaytay ngayong Sabado, pero, may iba itong event kaya ang balita namin, ipapakita na lang sa kasal ang naturang moment at pagkanta ni Martin sa kanila.

Anyway, congrats to Martin and Lani na feeling namin, posibleng magkaroon pa ng part 2 ang Masquerade concert at sa mas malaking venue na dahil sa ganda at success nito.