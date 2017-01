ANSABEEEH???: MAINE, ‘NABABASTOS’ NA RIN DAHIL KAY SEF!

Hindi tinatanta­nan ng ilang AlDub fans si Sef Cada­yona. Mababasa ito kahit sa mismong Instagram account ni Sef.

Ilan sa nababasa namin, may one week na raw simula nang luma­bas ang isyu sa kanila ni Maine Mendoza, pero hanggang ngayon daw, nananatiling tahimik si Sef sa isyu.

Talagang pakiramdam ng ilan sa mga fans, nakiki-ride si Sef sa popularidad ni Maine.

Na tipong ine-enjoy ng isa sa cast ng isa sa pambatong primetime series ng GMA 7 nga­yon na Meant To Be (na bukod sa consistent number one ito sa nationwide ratings, gabi-gabing trending din), eh nananahimik ito dahil napag-uusapan nga.

Ang demand ng mga fans kay Sef, magsalita na raw ito at siyempre, ang gusto nilang marinig, itanggi ni Sef na may katotohanan ang isyu sa kanila ni Maine. Kasi raw, maging si Maine, naba-bash na rin.

Sinusumbatan din ng mga fans si Sef na walang kuwentang kaibigan dahil tinuturing daw nitong kaibigan si Alden Richards, pero ano’t kung totoo man, ‘dyinowa’ raw si Maine, huh! Ahas nga raw ito kay Alden!

Kinumpara rin si Sef kina Alden at Maine na agad-agad, nag-post sa kanilang social media accounts para itanggi ang mga isyu ng pagli-link nga sa kanila sa iba, bakit daw si Sef, hindi ito magawa?

Naku, ewan talaga kung ano nga ba ang totoo sa isyung ito. Ang sigurado namin, kung paniniwalaan namin ang nasagap naming balita, tila negatibo kay Sef ang direksiyon ng kuwento.

Mula sa rason ng break-up nila ni Andrea Torres at sa kung totoo ngang may something sa kanila ni Maine.

Anyway, kung totoo man ito o hindi, one thing for sure, kung kay Andrea nga, hindi nagka-aminan hanggang sa nag-break na, mas malabo yata na may aamin ever (kung totoo ha!) with Maine na heto’t nagsisimula na sa unang primetime series niya with Alden, ang Destined to be Yours.





Paolo, tapos na ang pahinga!

Finally, after almost one month yata, muling lumabas si Paolo Contis sa primetime series na Alyas Robin Hood. Napanood na itong muli noong Martes ng gabi at nabanggit na rin ulit ang character name niya.

Nag-tally naman ang sagot ni Paolo at mga taga-production kung bakit ito nawala sa serye, naka-bakasyon nga raw.

Although, marami talaga ang nagtaka na bakit weeks pa bago ang naging bakasyon nila ng girlfriend na si LJ Reyes sa New York, hindi na siya umaapir sa ARH.

Nangyari naman nga ang sinabi ng production na babalik din ito. Nag-post si Paolo nang, “Tapos na ang bakasyon Acosta… Seryoso na to! Game face on! Panahon na para tulungan si #AlyasRobinHood.”

Hiniritan namin siya na ang tagal niyang nawala at sinagot naman niya ng, “Kasi nga, nag relax muna. Ha! Ha! Ha!”

Anyway, dahil gabi-gabi naman naming napapanood ang seryeng ito ng GMA 7, na-reveal na nga kung sino talaga si ARH kaya mukhang kahit ang seryeng ito ng network ang isa sa may mataas na rating at marami ang nagagandahan, mukhang nalalapit na ang pagtatapos nito dahil kilala na ang katauhan ni Dingdong Dantes as ARH, kumbaga, na-solve na ang mystery sa iba.

‘Yung mystery na lang na si Sid Lucero na pumatay sa tatay ni Pepe noon as played by Christopher de Leon ang puzzle.

Posibleng kahit puwedeng i-extend ng i-extend ang ARH, tatapusin na nga ito bilang si Dingdong naman ang rest muna sa serye at ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera naman kaya ang magsisimula ng pagbabalik primetime niya?