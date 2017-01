ANSABEEEH???: MAINE, #1 ENDORSER PA RIN!

Bago magtapos ang taong 2016, isang magandang balita ang natanggap ni Maine Mendoza nang malaman niyang ang ineendorso niyang CDO Funtastyk Young Pork Tocino ay number one sa bansa.

Dahil diyan, Maine and CDO Funtastyk would like to celebrate with you through a Funtastyk Feast.

Imagine going on a date with Maine Mendoza. Wonderful, right? Well, ang CDO Funtastyk Young Pork Tocino ay bibigyan na kayo ng ganitong pagkakataon sa pamamagitan ng Dare to Be Funtastyk promo! At para maging part ng Funtastyk Date with Maine, kailangang gawin ang Maine’s exciting #FuntastykDares.

Simula ngayong araw na ito, January 16, ia-announce ni Maine ang dare sa CDO Funtastyk Young Pork Tocino Facebook page. One dare will be released per day for twenty (20) days.

Kailangan lang ma-capture nila ang sarili doing a dare through a photo or video then submit it via Facebook chat.

Sa mga sasali, magkakaroon ng chance to win a seat and celebrate with Maine at the Funtastyk Feast on February 28, 2017.

“Excited ako kasi I will get to meet CDO Funtastyk Young Pork Tocino lovers. It’s also my chance to spend time with them!” ayon sa isa sa country’s most trusted and effective endorsers.

“Thankful ako na nagtiwala ang mga tao sa akin as much as CDO. Happy ako na naging part ako ng success ng brand.”

Ayon pa kay Maine, “Fan talaga ako ng CDO Funtastyk Young Pork Tocino eversince kaya happy ako na number 1 na siya. It’s delicious, tender kasi hindi ito gawa sa inahing baboy and hindi ito malitid. It doesn’t shrink easily when cooked unlike other brands kaya young talaga ang love ko!”

As the country’s No. 1 Tocino, the Dare to be Funtastyk promo is CDO’s way of giving back to its loyal consu­mers.





At kung tatanungin nga si Maine kung anong dare ang isa sa gusto niyang makita among CDO supporters and participants?

“‘Yung gaano karaming tocino ang makakain nila in a minute,” natatawang sabi niya.

“Masaya ‘yun!”

Sa mga gustong sumali sa #Funtastyk Dares contest, Visit www.daretobefuntastyk.com and CDO Funtastyk Young Pork Tocino Facebook page for the complete details and mechanics.

Dingdong, pasok na sa Marian-Zia commercial!

May bagong TVC ang unica hija nina Dingdong Dantes at Ma­rian Rivera, Johnson & Johnson pa rin ito pero sa pagkakataong ito, buong pamilya na sila. ‘Yung una kasi ay sina Marian at baby Zia pa lang habang si Dingdong ay aminadong nakabantay sa shoot at parang nagpaka-stage father ito na excited sa first TVC shoot ng anak.

Ngayon nga, silang pamilya na at marami ang naaliw sa TVC ng tatlo dahil parang kitang-kita raw nila kung paano ang mga ito as family at paano rin magkulitan at bonding.

First for their family at hindi na nakakagulat kung marami pang gagawin ang Dantes family bilang isang pamilya sa mga TVC.