ANSABEEEH???: LYCA, MARCO AT RAIKKO, PINATIKIM NG ‘INTRIGA’!

Iniintriga ang mga ba­gets na bida ng pelikulang Tatlong Bibe na sina Lyca Gairanod, Marco Masa at Raikko Mateo na in-all-fairness sa tatlong child stars na ito ay na-prove na ang mga kakayahan nila.

Si Lyca na grand champion sa The Voice Kids 1, sina Marco at R­aikko na mga bida at minahal sa seryeng N­athaniel at Honesto.

Iniintriga ang tatlong bagets kung ano raw ang pakiramdam ng mga ito na ibang production ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na maging bida sa movie, hindi sa Star Cinema bilang mga Kapamilya stars sila.

Ang huhusay namang sumagot ng tatlo at sabi nga nila, okey lang sa kanila kahit hindi Star ang movie nila, masaya sila dahil sila ang napili sa Tatlong Bibe.

Dapat namang happy nga sila dahil talagang akting at very inspiring ang kanilang drama movie. Of course, inspired by the nursery song na Tatlong Bibe, nagdrama ang cast maging si Mommy Dionisia Pacquiao na ayon sa director ng movie na si Joven Tan ay not the usual Mommy D in this movie.

Ang Tatlong Bibe ay produced sa kauna-unahang pagkakataon ng Regis Films & Entertainment. And to answer the question din na bakit hindi Star ang unang nag-launch sa tatlo, ayon kay Direk Joven, napakabait naman daw sa kanila ng ABS-CBN at alam niyang kung lalapit sila rito for help or promotion ay tutulungan sila.

Star studded ang Tatlong Bibe with Edgar Allan Guzman, Rita Avila, JK Labajo, Sharlene San Pedro, Diane Medina, Victor Neri at Eddie Garcia. Sa March 1 ang showing ng movie.

Ryza, natuwa sa bashers!

Feeling high si Ryza Cenon na after a decade in the industry, heto at unti-unti na ngang napapansin ang kakayahan niya sa pag-arte. Napansin at napasama si Ryza among the best performances of 2016 sa isang online site dahil sa naging pagganap niya sa indie film na Manananggal.

Sabi nga ni Ryza, “Nakakataba ng puso at nakakaiyak na mapasama sa mga Best Performances of 2016. Salamat po sa paniniwala.”

Mukhang nagtutuluy-tuloy ang magagandang pag-recognize sa kanya ngayon dahil sa afternoon prime nila na Ika-6 Na Utos, kung marami ang naaawa at nakikisimpatiya kay Sunshine Dizon dahil sa ginaga­wang pambababae rito ni Gabby Concepcion, aba, achieve na achieve naman ni Ryza at siya ang sumasalo ng galit ng manonood bilang isang kabit.





Instead na magalit dahil sa mga pangba-bash sa kanya, natutuwa pa si Ryza dahil naapektuhan sa pagganap niya ang viewers.