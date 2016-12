ANSABEEEH???: Lovi at Chris Johnson, MAGDYOWA na!

Wala pa rin label or hindi pa rin direktang masabi ni Lovi Poe na sila na nga ni Chris Johnson.

Pero hindi maitatago ang saya ni Lovi nang makausap namin sa last taping day ng Someone To Watch Over Me dahil dumating sa bansa ang rumored boyfriend.

As per Lovi, sinabi naman niya na definitely, they’re more than friends. Nang tingnan namin ang Instagram account niya, hindi na nga sila friends lang, nang mag-post siya ng larawan noong Christmas eve at may caption na, “Christmas with my family,” kasama sa larawan si Chris at base sa pagkakahawak ng kamay nila, alam mong they’re really in to each other.

Not to mention, aprub sa Mommy niya na si Rowena Moran ang guy.

Timing naman ang dating ng rumored foreigner boyfriend ni Lovi dahil tapos na siyang mag-taping ng STWOM kaya may time ito para sa bakasyon nila or moments together.

Anyway, kahit siguro magkaroon ng mga bagong serye si Lovi, hindi niya makakalimutan ang STWOM dahil sobra raw siyang naging attach sa character niya as Joanna. Ramdam naman namin ‘yun kay Lovi dahil parang sobra siyang affected sa mga pinagdaanan ng character niya.

Tutukan na lang ang last two weeks ng primetime series na ito ng GMA-7.

Sunshine, hindi nakipagbalikan kay Tim!

Nag-issue ang bida ng afternoon prime ng GMA-7 na Ika-6 na Utos na si Sunshine Dizon ng reaksiyon niya sa paghingi ng public apology ng kanyang Mister na si Timothy Tan.

Binigyang-linaw ni Sunshine na sa spirit na rin ng Kapaskuhan ay tinatanggap niya ang public apology nito, pero binigyang-diin niya na iba ang tinanggap niya ang pagso-sorry nito in public at sabihin ng ibang nagka-ayos o balikan na sila.

Ayon kay Sunshine, “I appreciate Tim’s public apology, and I accept it in the spirit of Christmas and for the sake of our two children. I want to clarify that we have not reconciled.





Everything we do at this point is simply for the best interests and welfare of our children. I will issue a lengthier statement after the holidays.

“For now, I am just relieved that my children and i can enjoy the holidays in peace.”

Jake Cuenca, tigang nung Pasko, tigang pa rin sa Bagong Taon!

Ilang taon na tuwing sasapit ang birthday ng Kapamilya actor na si Jake Cuenca ay hindi niya talaga nakakalimutan ang magbahagi ng mga blessings niya sa isang orphanage na ever since, tinutulungan na niyang talaga. Tuloy-tuloy pa rin pala ito at never pinabayaan ng actor.

Birthday ni Jake sa sa December 30, pero sa mismong birthday niya, sa Japan na niya ito ise-celebrate kasama ang kanyang pamilya.

Dito sa bansa siya nag-spend ng Christmas pero sa Japan na raw nila sasalubungin ang Bagong Taon.

Ito ang Pasko at New Year na wala raw talaga siyang girlfriend. Kahit ngayon lang yata ito nangyari, hindi naman daw nalungkot si Jake na loveless siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon to really have quality time kasama ang sariling pamilya.

Happy rin daw siya sa pagpasok ng 2017 dahil may bago siyang serye at plano nitong gumawa pa ng mga pelikula, isa sa posible rin mangyari ay mag-produce siya kahit indie film.