ANSABEEEH???: Ken Chan, nahuling ‘NAKIKIPAGHALIKAN’ sa kapwa lalaki

Bagong karakter na ang ­ginagampanan ni Ken Chan ­ngayon sa bago niyang serye na Meant To Be. Isa si Ken sa apat na Kapuso leading men ni Barbie Forteza.

Malayo na sa pagiging transgender character niya sa Destiny Rose noon. May bigote at konting balbas pa si Ken ngayon, pero feeling namin, nagulat ­talaga ang Kapuso actor nu’ng direkta siyang tanungin sa presscon na kesyo may source daw na nagsasabing nakita siya sa isang bar sa BGC na may kasamang lalaki at deretsahan na ring tinanong si Ken na kesyo kahalikan daw nito.

Kesyo ‘yun daw ang dahilan kaya sila nag-break ng non-showbiz girlfriend dati.

“Hindi totoo at hindi ko rin po gagawin. Una po, artista po ako at hindi rin po ako mahilig mag-bar. Hindi po ako mahilig lumabas. Taong-bahay po ako, palagi kong kasama ang pamilya ko.”

Sabi pa ni Ken, “Baka kamukha ko lang.”

Imposible raw talaga na siya ‘yung sinasabing nasa bar at may kahalikang lalaki. Sabi pa ni Ken, kung sakali at mag-bar man siya, madalas ­taga-Artist Center daw ang kasama niya o mga kaibigang sina Kristoffer Martin at Derrick Monasterio.

Tila naghamon pa ito na ipakita raw ang ­picture kung sinasabing siya ‘yun.

Oras ang sinasabing dahilan ni Ken kung bakit sila naghiwalay ng ex-girlfriend. Naging ­sobrang busy raw siya na ibang-iba nu’ng maging sila. Mismong ex na raw niya ang nagsabing mag-focus muna siya sa career niya.

Nilinaw rin namin kay Ken kung nagalit ba siya sa tanong, natawa na lang ito at sinabing hindi siya nagalit. Nagulat daw siya dahil first time ­niyang narinig.

Hindi rin daw siya ­affected kung may nagdududa pa rin sa sexuality niya na dala na rin siguro sa pagiging trans niya dati sa DR. Katwiran ni Ken, “Malinis ang konsensiya ko at kung gagawin ko man siguro ‘yun, sobrang lasing na ko. Pero ang problema, hindi naman ako nalalasing.”





Malakas daw ang tolerance niya sa alak kaya hindi pa siya nalalasing.

Tuloy, deretsahan na namin siyang tinanong kung kaya niyang panindigan na he’s only meant to be for girls?

“Of course! And I think, kaya lang ­nababalita ‘yun dahil sa ginawa kong Destiny Rose. And for me, gusto ko ‘yung natsi-chismis akong ganun dahil ­naniniwala sila na ganun ako.”

Eh ‘yun lang, ngayong tapos na ang DR, saka pa siya natsi-chismis sa lalaki?

“Siguro ngayon, dito sa Meant To Be, papatuna­yan ko sa kanila na lalaki ako. And panoorin nila ang Meant To Be para maniwala sila.”

Sa isang banda, sa apat na leading men ni Barbie, may edge na si Ken dahil siya ang tinuturong pinaka-close rito bilang limang taon na raw kasi silang magkaibigan at nagkakasama.

***

Grabe ‘yung eksenang umihi si Tom ­Rodriguez bilang si TJ sa cabinet sa magpi-finale na nilang serye na Someone To Watch Over Me. Somehow, siguradong may ilan sa mga manonood ang ­nakaka-relate dito, ‘yung may kapamilyang ­dumaan sa Alzheimer’s disease ang mga mahal sa buhay.

Sa Biyernes, January 6 na nga magtatapos ang ­STWOM na hindi lamang mga Kapuso viewers ang masyadong na-involved sa kuwento kung hindi lalo na ang mga bida nito.

Happy si Tom sa ending ng serye nila. Ganun niya rin daw nakikita na magwakas ito kaya sana raw, abangan talaga.

Parehong gumanap lang ng karakter sina Tom at Lovi Poe bilang si Joanna naman, pero walang-duda na sa epektibo nilang pag-portray ng mga characters nila, na-develop din ang sobrang respeto at paghanga nila sa isa’t isa bilang mga aktor at aktres.

As for Tom na naging personal sa kanya ang ­STWOM, siya mismo, bina­balik-balikan pa rin daw niya ang mga sites sa online na nagpi-feature ng ganitong sakit at na­tutuwa siyang may possible hope na nadidiskubre para maging lunas rito.