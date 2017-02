ANSABEEEH???: EULA, WALANG PUSO SA ENCANTADIA!

Mukhang mapapalitan ng mainit na fight scenes ang malamig na journey ni Eula ­Valdes sa US recently. Siya kasi ang bagong ­karakter na aabangan ngayon sa Encantadia. She will play Avria, ang gumamit sa katawan ni Cassiopeia ­(Solenn ­Heussaff) para makuha ang mga brilyante.

At kahit nagawa naman ni Cassiopeia na ­kalabanin si Avria sa Spiritual Realm para pigilan ang kanyang katawan na kuhanin pa ang ibang brilyante, nakuha pa rin niya ang brilyante ng diwa at gagamitin ito upang buhayin ang kanyang katawan. At ito na ang magsisilbing pagbangon muli ni Avria.

Ang karakter na ito na bibigyang-buhay ng seasoned actress ay isang walang pusong lider at kinatatakutan ng kanyang mga sinasakupan. Siya ang huling reyna ng Etheria bago ito bumagsak sa pagtutulungan ng Lireo, Sapiro, Hathoria at Adamya.

In fairness sa numero unong fantaserye ng bansa, ‘yung akala mo, patapos na, ‘yung iisipin mong wala nang panggulat at baka wala nang bonggang maisip sa itatakbo ng kuwento, heto’t hindi nauubusan at mas marami pang panggulat na binibigay sa audience.

Sa totoo lang, personally, nae-excite kami kay Eula na mapanood sa ­Encantadia and to one of her fierce role na siguro na magagawa ngayon.

ALBIE, TIKOM ANG BIBIG SA NON-SHOWBIZ DYOWA!

Kahit pa last year na ang isyu at lumabas na nga ang katotohanan na hindi naman talaga si Albie Casino at si Jake Ejercito ang biological father ni Ellie, ang anak ni Andi Eigenmann, isa pa rin ito sa tila paboritong ­topic na tinatanong kay Albie.

Kahit na open naman si Albie na ­nagkabalikan sila ng non-showbiz girlfriend niya sa nakaraang grand mediacon ng bago niyang horror ­movie sa Regal Films, ang Pwera Usog, naging topic at ­naitanong pa rin kay Albie ang tungkol kay ­Ellie. In fairness sa Kapamilya star, sinasagot pa rin ­naman niya huh!

Sabi ni Albie, kahit daw kasi noong wala pa ang DNA result, talagang never niyang naramdaman na siya ang tatay. Wala raw kasing lukso ng dugo at there are times na nakakalimutan nga raw niya ang isyu, not unless nasa labas siya at may maririnig ­siyang magbabanggit nito.

Hindi naman agad na-get ni Albie na kinonek lang sa title ng movie nila na “usog” ang tanong dito kung sa tingin niya, after nga na lumabas ang katotohanan, naka-“usog” na siya sa isyu with Andi.

“Kinabahan naman ako sa naka-usog,” ­natawang sabi niya.





Pero nang maintindihan na nito na ­naka-usog mean naka-move-on, sey niya, “Of course, parang na-delay siya ng konti. I lost a lot of works. ­Maraming naka-line-up noon, maraming nawala, maraming natanggal, but yeah.”

Sa isang banda, Albie gets to pair with different leading ladies. Dito nga sa Pwera Usog, ang baguhang si Cherise Castro ang kapareha niya.