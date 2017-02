ANSABEEEH???: ERICH, INILI-LINK SA POGING SKY DIVER!

Mukhang ino-open na ni ­Erich Gonzales ang kanyang Instagram account sa mga followers niya para makapag-comment. Matagal-tagal din na ini-off ni ­Erich ang IG niya for comments noong kasagsagan ng break-up issue sa kanila ni Daniel Matsunaga at kahit ‘yung sinasabing nagka-usap na sila at nagkasama sa show sa U.S.

Kung pagbabasehan ang mga naging posts ni Erich habang nasa U.S obvious na trying to move on na ito from Daniel. For work na lang talaga ‘yung pagsasama nila.

At sabi nga, kapag emotional ang isang tao, mas matapang. Nag-post ng sunud-sunod na picture si Erich sa naging adventure niya na pag-skydiving habang nasa US.

Halatang nag-enjoy ito at naka-tag din ang kasama niyang professional skydiver.ukhang move on na rin ang mga fans niya sa kinahinatnan ng relasyon nila ni Daniel, aba, kinikilig pa ang mga followers niya sa kasamang sky diver ni Erich at kesyo bagay raw ang dalawa. Or maybe, wish na lang talaga nilang makitang happy na itong talaga.

“WALANG GULO SA MTRCB!” — GLADYS

Isa ang aktres na si Gladys Reyes na kasama pa rin sa mga dating board members ng MTRCB sa nakaraang board meeting na ipinatawag ng bagong Chairman, si Chairwo­man Rachel Arenas.

All good words ang narinig namin kay Gladys nang kausap namin siya sa telepono patungkol sa bagong Chair.

Napaka-humble raw nito at respectful.

Simple lang daw sa kabila raw ng napakarami ng naging achievements sa politics at public service.

Ito pa raw ang nagpaalala sa kanya na nagkita na sila dati nang minsang um-attend o naimbitahan ito sa isang service nila sa Central Church ng Iglesia Ni Cristo.

Masayang kinuwento nga ni Gladys na ang first meeting nila with the new chair ay halos makumpleto raw ang attendance nilang lahat.





“Alam mo ba, ito yata ang most of us, board members ay nakarating.

Tatlo lang ang hindi nakarating, ‘yung isa nasa abroad. Pero present lahat.”

Hindi man binanggit ni Gladys, pero alam namin na si Mocha Uson ang isa sa newly appointed board member na nag-absent dahil out and open naman nga.

Na marami ang tumutuligsa dahil sa mga pinost nito sa blog niya at kumukuda tungkol sa SPG, pero ‘di naman pala nag-attend ng first board meeting with the new chairman.

Anim na taon ng BM si Gladys ng MTRCB, pero ayaw nitong magbigay pa ng anumang komento o sumawsaw sa isyu ni Mocha.

Sabi na lang niya, “Basta ako, ang stand ko lang diyan, merong due process.

“At hindi ito overnight na pinagdedesisyun. Maingat talaga naming ginagawa.

“At sana mapag-usapan sa proper forum.”

Sa isang banda, hindi alam ni Gladys kung bakit biglang nagkakaroon ng impression na tila magulo sila ngayon sa loob ng MTRCB.

Sabi niya, “Well, hindi ko talaga alam bakit may ganung impression.

“Pero sana makorek ang impression na ‘yun dahil sa totoo lang, walang gulo. Maayos kaming lahat sa loob.”

Mas madalas nga raw siya ngayon sa MTRCB dahil six months preggy na siya sa ika-apat na anak nila ni Christopher Roxas, so far, ang ilang taong show na rin niya sa Net 25 na Moments muna ang pinagkaka-abalahan niya.

Masaya rin niyang ibinalita na finally, after niyang maging guest dati si Ogie Alcasid, ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez naman ang special guest niya ngayon.

JULIA BALIK SA ‘BULILIT’!

Ngayon ang huling Linggo ng month-long anniversary special ng Goin’ Bulilit kaya huwag na huwag itong palalampasin.

Bilang reunion, kaya muling mapapanood ang mga graduates at ngayon ay mga sikat na Kapamilya stars at produkto ng Goin’ Bulilit na sina Julia Montes, Miles Ocampo, Sharlene San Pedro, Mikylla Remirez, Nikki Bagaporo. Gayundin sina John Manalo, Basty Alcances, Ej Jallorina, Kobi Vidanes.

Bago ang Goin’ Bulilit, tutok muna sa masaya at isa sa mga nagbibigay aliw talaga sa hapon ng Linngo, ang Banana Sundae.

At para laging kumpleto ang weekend saya, hindi rin mawawala ang sitcom na Home Sweetie Home tuwing Sabado ng gabi na masasabing parte na rin ng pamilyang Pinoy.