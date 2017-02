ANSABEEEH???: ENCANTADIA, MATAAS NA ANG RATINGS, BAGO PA NABUNTIS SI KYLIE!

Hindi man nagbibigay ng kanilang reaksiyon o anumang pahayag o sagot ang production sa bintang ni Aljur Abrenica nang magpa-interview ito sa pep.ph na diumano’y pakiramdam niya, ginagamit ng GMA’s primetime fantaserye na Encantadia ang pagbubuntis ng girlfriend nito na si Kylie Padilla para mas ma-promote pa ang show, sa pamamagitan nang naging interview namin sa isa sa cast nito, si Rochelle Pa­­ngilinan, parang sumagot na rin sila.

Ni-repost ni Direk Mark Reyes, ang director ng Encantadia sa kanyang Facebook account ang interview ni Rochelle kunsaan, sinagot nito ang tanong namin sa kanya kung ano ang na­ging reaksiyon sa ti­nuran ni Aljur.

Ayon kay Rochelle, “Nagre-rate na ang Enca before, bago pa mabuntis si Kylie, at bilang dating kaibigan ni AJ, huwag na, huwag na tayong umabot sa ganun.

“At maghinay-hinay sana sa lumalabas sa bibig, kasi maliit lang ang mundo. Makakasalubong at makakasalubong mo ang mga taong sinasabihan.”

Sinabi rin ni Rochelle na wala rin naman daw naging reaksiyon ang Enca sa naging akusasyon ni Aljur dahil para sa kanila, mabait na tao si Kylie at marunong makisama kaya respeto na lang din sa tao.

Obviously, agree si Direk Mark sa mga naging pahayag ni Rochelle kaya niya ni-repost ang article. At sa caption pa ng director, “Respect begets respect. #WeLoveKylie #WeDontNeedThePublicity.”

At maging ang isa sa mga top executive ng GMA-7 na si Ms. Lilybeth Rasonable ay nagkomento at sinabing, “very well said Roc”.

And speaking of Rochelle, marami naman ang nagulat nang mamatay na rin ang character niya bilang si Agane sa Encantadia. Sunud-sunod na nga ang mga namamatay kaya iniisip ng mga Encantadiks kung magtatapos na ba ito.

Maging si Glaiza de Castro as Pirena ay namatay na rin.

Pero dahil alam naming preparasyon lang ito for another world, ang Etheria so, tuluy-tuloy pa rin nga ang nanatiling top-rating primetime series ng network.





Inamin naman ni Rochelle na nalungkot siya nang mamatay na siya sa serye. Pero sey rin niya, “Kung may pintuang nagsasara, may bintanang nagbubukas. Looking forward lang ako sa mga bagong shows, depende pa rin kung ano ang magiging plano.”