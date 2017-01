ANSABEEEH???: Bimby, ‘BABARILIN’ ang ‘boylet’ ni Kris kapag…

Inspirado bang muli si Kris Aquino pagdating sa aspeto ng lovelife?

Hindi man visible si Kris sa telebisyon, pero ang Instagram account niya ay nag-iingay. And since ang focus niya ngayon ay social media o sa online napapanood ang mga videos niya, won’t be surprise is she will soon have her new title, Queen of Social Media naman.

Anyway, marami ang naintriga sa pinost niyang pink balloons na obviously, galing sa manliligaw nito dahil na rin sa naging conversation nila ng anak na si Bimby. Kilala ni Bimby kung sino ang nagpadala ng balloons at kung sasaktan daw siya, babarilin daw ni Bimby.

Kaya sagot ni Kris sa anak, “Baril agad Bimb, can’t you just punch him?”

Siyempre pa, mas lalong marami ang nagtanong sa mga followers niya kung kanino nga galing ang mga balloons. May mga nagsabi kung galing daw ba kay QC Mayor Herbert Bautista, pero mabilis itong itinanggi ni Kris.

Sinagot ni Kris ang ilang followers niya. Tulad na lang ni @fshermosima kung galing daw ba sa post niya dati na si photobomber or kay Mayor nga.

Sinagot ito ni Kris nang, “about to sleep but your comment is super funny. Photobomber 1 is one of my closest friends, @iamgarygarcia & si Mayor mara­ming tungkulin & I don’t think he’ll ever think of sending me b­alloons– lechon, yes but not b­alloons.”

Halatang happy-happy lang si Kris ngayon ha at masaya rin ito na isa raw sa bucketlist niya ang matsi-check na niya dahil na rin sa suggestion ng manager niya na si Mr. Tony Tuviera, ang ituloy na niya ang pagpunta sa pilgrimage at patibayin pa ang kanyang faith.