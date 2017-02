ANSABEEEH???: ALDEN, NAI-STRESS SA BANTA NG FANS!

Sa ­nangyayaring isyu sa mga fans nina Alden Richards at Maine Mendoza, dahil ‘yung Aldenatics daw, pinapasok pa talaga at pinahintulutan na makasama si Alden nu’ng ma-hospitalized ang binata, pero ‘yung iba, which is, AlDub fans yata ay hindi, hayun, nagsisipag-rants na nga.

May nakausap ­kami at itinanggi na may ini-allow na makapasok, kahit solid ­Alden fans pa ‘yan. ­Meron namang nagsasabi na ­kesyo meron daw ­talagang nakapasok.

Ay naku, kaya naman masisisi nga ba ang mga ­artista, lalo na sa panahon na nagkakasakit ­sila o ­naho-hospital, ­kahit alam nilang concern lang ang mga fans sa kalagayan nila na hangga’t maaari, ­itago o ilihim ito?

Parang naawa naman kami kay Alden na nagkasakit na nga, na-hospital at ­ngayon ay nagpapagaling pa rin ng lubusan para ­talagang okey na okey na nga naman ang pagbalik nito sa trabaho bilang ang layo rin ng location nila for their primetime series, Destined to be Yours na siguradong nai-stress pa dahil sa mga away-away o isyu ng mga fans.

Hay naku, tama ba naman ‘yun? Dapat ­kasi alam din ang limitasyon. Ewan kung totoong may banta-banta pa raw na kakalas.

Bakit ‘di na lang mag-watch sa Lunes, February 27 ng pilot ng Destined to be Yours sa primetime ng GMA 7. ‘Yun for sure, ikakatuwa hindi lang ni Alden kung hindi maging ni Maine na pilot pa lang, bongga na ang ratings nila dahil nakita nilang tumutok talaga ang mga fans.

ALYAS ROBIN HOOD, MAY PART 2?

Dalawang gabi na lang at finale episode na ng Alyas Robin Hood, ang seryeng pinagbibidahan ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes. Dahil na- “Case Solved” na ang kaso ni Pepe sa pagkamatay ng kanyang ama at nalaman na rin niya ang motibo ng pagpatay rito ni Dean (Sid Lucero), isang kaso na lang ang hindi nasu-solve at hinihintay ng mga manonood kung ano ang magiging solusyon ni Pepe rito.

Sino nga ba kina Venus (Andrea Torres) o Sarri (Megan Young) ang pipiliin ni Pepe?

Naniniwala kaming marami ang na-hook ng pana ni Pepe dahil personally, nasubaybayan namin ito gabi-gabi. Nagulat pa kami sa isang showbiz insider na nag-text sa amin para tanungin kung sino raw ba talaga ang pipiliin ni Pepe. Pati raw kasi ang Mommy niya, nagtatanong gabi-gabi.

May sariling choice ang Mommy ng isang showbiz insider. Si Sarri na ginagampanan nga ni Megan ang choice niya dahil para rito, “pure love” ang sa kanila.





Pero teka, mukhang iba ang idinidikta naman ng mga manonood, huh! Ang alam namin, since may idea na kami kung sino talaga ang pipiliin ni Pepe at kung may pipiliin nga ba, dapat itong tutukan hanggang sa Biyernes.

Iiwan na lang namin ang mga tanong na, “May pipilin nga ba? May mamatay kaya na mahal ni Pepe?”

At ang pinakabonggang tanong na gusto naming iwan, posible kayang magkaroon ng part 2 ang Alyas Robin Hood? Pero, kilala na si Pepe so, puwede pa nga kaya?

Hmmm…. sabay-sabay nating abangan.