ANSABEEEH???: AIZA, NIRESBAKAN SA CONDOM!

“Hindi ka kasi tatay! No father in his right mind will hand a condom to his daughter” -- Jewel

Kahit nasa ibang bansa na at tila nagpahinga na sa kanyang showbiz career si Jewel Mische and since kilala nga ito sa kanyang pananampalataya bilang isang Kristiyano, isang mahabang post sa Instagram account niya ang pinost niya bilang pagpapahayag ng kanyang stand sa rekomendasyon ni Aiza Seguerra na ngayon ay National Youth Commission Chairman na mamigay ng condom sa mga High School students.

Tinutulan naman ito ni Senator Tito Sotto at kung pagbabasehan ang mga pahayag nilang dalawa, hindi maikakailang may isyu ngayon sa pagitan nila dahil sa magkaibang political beliefs.

Sa mahabang post ni Jewel, sinabi niyang, “I just heard the most disgusting government program I’ve ever heard in a loooooong time – free condom distribution to High School students, #DOH, really?”

Ayon sa post niya, parang ine-encourage na rin daw ang mga bata to sexual acts. Bakit hindi raw mag-launch ng mga programa na nagbibigay ng impormasyon sa negatibong epekto ng unprotected and premarital sex at isa-isahin ang lahat ng posibleng epekto ng HIV at STD na puwedeng umabot sa kamatayan.

“Yes, I mean, to be gross and graphic here. Show them the end to those who resort to self gratification – kundi magkaroon ng sense of takot at matauhan mga ‘yan.”

Mga paseksing artista, tinalakan din!

“Kung magdamit, parang may shortage ng tela! Paano hindi matututong lumandi ang mga teenagers niyan?”

Nabanggit din ni Jewel ang role ng media at mga palabas sa telebisyon. Aniya, “Adult pirated are everywhere, even a lot of the TV programs are soft porn! These are pollutions to the minds of the youth! Mga artista kung magdamit, parang may shortage ng tela sa mundo! HELLO? Paano ba hindi matututong lumandi ang mga teenagers niyan.”

Nagbigay rin ng direktang komento si Jewel kay Aiza. Ayon kay Jewel, “NYCC @iceseguerra, I’m sorry pero hindi ka po kasi tatay… No father in his right mind will hand a condom to his daughter!!!

Nagpasalamat naman it okay Sen. Tito.

“Understands, SALAMAT PO.”

Habang isa sa nabasa naming nag-post din ng comment at sumang-ayon sa mga sinabi ni Jewel ay si Cheska Kramer at ilan din sa mga artista ang nag-like among less than 3,000 likes na.





Karamihan naman ng nag-post ng comment kay Jewel ay humanga rito dahil sa kanyang stand.

Mikee Quintos, kuwela as Lira!

Architect cum actress in the making pala itong si Mikee Quintos. Sa naganap kasi niyang fans day recently, ibinahagi ng Encantadia star, na isang architecture student, ang pagmamahal niya sa art through drawing at pagkukulay.

Ayon sa mga ito, nakaka-inspire raw ang da­laga dahil hindi ito sumusuko sa pag-aaral niya kahit na sobrang busy sa tapings sa Encantadia.

Speaking of Encantadia, hindi rin kaya sukuan ng karakter ni Mikee na si Lira ang matigas na puso ni Pirena (Glaiza de Castro) upang umanib na sa kanila at talunin si Hagorn (John Arcilla)? Paano kaya nito mapapalambot ang puso ng kanyang Ashti?

Marami naman ang naaaliw sa masayahing karakter ni Mikee bilang si Lira, ibang-iba ito sa orihinal na ang alam namin, sariling style talaga ni Mikee na nagustuhan naman ng production at creative.

Anyway, sa mga sumusubaybay sa Encantadia, parang ngayon namin masasabi na puwedeng iba talaga at mara­ming ikagugulat ang manonood na puwedeng mangyari sa mga karakter nito, lalo na sa mga o isa sa mga Sang’gres, huh!