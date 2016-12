ANO TALAGA SAKIT NI ERAP?

Nanindigan si Sen. JV Ejercito na kaya naospital ang kanyang amang si dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor Joseph Estrada ay dahil sa “pneumonia”.

Ayon kay Ejercito, ito raw kasi ang naging findings ng doktor sa Cardinal Santos Medical Center kung kaya’t iniulat lang niya sa media.

“That was the findings of doctors in Cardinal,” ayon sa tweet ni JV.

Ang pahayag ni Ejercito ang itinanggi naman ng kanyang kapatid na si dating Sen. Jinggoy Estrada, nakakulong ngayon sa Custodial Center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame.

“Contrary to what had been said and reported in the media, my father has no pneumonia,” diin ni Jinggoy sa inilabas na statement noong Disyembre 26.

“My father suffered an asthma attack due to over fatigue and because of the weather,” paliwanag pa nito.

Dahil sa nagkokontrahang pahayag ng dalawang anak, naguguluhan mismo ang mga Manileño kung ano talaga ang sakit ng kanilang mayor.