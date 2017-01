‘ANG BABAIT…’ NG ABS, PASOK SA ‘12 SONGS OF CHRISTMAS! SA BUONG MUNDO’

Tinanghal na isa sa “12 Songs of Christmas (from all around the world)” ang Christmas theme song ng ABS-CBN noong 2014 na “Thank You Ang Babait Ninyo” ng website na Aleteia.org, isang pandaigdigang network para sa mga Katoliko.

Napili ang kantang inawit ng mga finalist ng “The Voice Kids Philippines Season 1” kasama ng iba pang awiting pam-Pasko mula sa mga bansang Spain, Finland, Ireland, Lebanon, Venezuela, Italy, France, USA, Poland, Nigeria, at England.

Ayon kay Matthew Becklo, ang cultural commentator ng Aleteia na gumawa ng listahan, ang kanta ay masayahin at may mensahe ng pagpapakumbaba, pag-asa, at pagpapasalamat sa kanyang post sa website noong nakaraang 23 Dec. 2016.

Isinulat ang “Thank You Ang Babait Ninyo” ni ABS-CBN Creative Communications Management (CCM) head Robert Labayen kasama sina Lloyd Oliver Corpuz at Love Rose de Leon ng CCM, at nilapatan ng musika nina Amber at Marcus Davis. Binigyang buhay ito nina Lyca Gairanod, Darren Espanto, Juan Karlos Labajo, at Darlene Vibares. Ang proyekto ay pinangunahan ni Johnny de los Santos, na bahagi rin ng CCM.

Dahil sa mensahe nitong pagbibigay ng pasasalamat sa mga taong tumulong at nagdala ng inspirasyon sa ating mga buhay, agad naging viral ang kanta noong lumabas ito sa YouTube noong 2014. Sa ngayon, humakot na ito ng higit sa 17 million views sa YouTube ayon sa datos noong January 2016, habang ang ABS-CBN 2014 Christmas Station ID naman, kung saan gamit ang kanta, ay may lagpas 2.5 million views na rin.

Bago ang pagkilala mula sa Aleteia, nanomina naman ang “Thank You for the Love” 2015 Christmas Station ID ng ABS-CBN bilang “Most Popular Video of the Philippines” sa 2016 WebTVAsia Awards.

Ibinabahagi ng ABS-CBN ang mga tagumpay na ito sa pamilyang Pilipino sa buong mundo, na ginawang parte na ang Kapamilya network ng kanilang mga buhay, at isinama na ang Christmas Station IDs sa kanilang tradisyon tuwing Pasko.