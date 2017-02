Andanar, nakuryente! — Sotto

Buo ang paniniwala ni Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III na nabigyan ng maling impormasyon o ‘nakuryente’ si Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar hinggil sa US$1,000 na ibinigay umano sa ilang reporter na nagkober sa press conference ni retired SPO3 Arthur Lascañas sa Senado nitong Lunes ng umaga.

“Meralco ang source kasi US$1,000. Bakit hindi P20,000, bakit hindi P50,000, bakit hindi P100,000? Bakit 1,000 dollars? Kaya nga sabi ko sa’yo ang tingin ko kuryente,” diin ni Sotto sa isang ambush interview.

Naniniwala rin ang senador na hindi inimbento ni Andanar ang kuwento hinggil sa suhulan sa press conference kundi ginamit niya ang nakuhang maling impormasyon na hindi man lang biniberipika.

“I’d still give him the benefit of the doubt na hindi niya inimbento ‘yun…he was fed by a wrong information. That’s my opinion,” giit pa ni Sotto.

Nananaginip o binabangungot?

Ito naman ang buwelta ng Magnificent 7 ng Kamara kay Andanar matapos nitong akusahan ang Senate media na tumanggap diumano ng $1,000 sa pagkober sa presscon ni SPO3 Lascañas.

Nang hingan ng reaksyon sa isyu, sinabi ni Albay Rep. Edcel Lagman na malinaw naman na ang alegasyon ni Andanar ay walang basehan at mariin din itong itinanggi ng media na nagkokober sa Senado.

Ani Lagman, dapat maging responsable at may basehan ang mga pahayag bago ito isapubliko.

Una na ring hinamon ng National Union of Journalists of the Philippines ang Senate media na maghain ng reklamo laban kay Andanar dahil binahiran umano ang reputasyon ng mga mamamahayag.