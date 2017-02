Andanar ‘di tatantanan sa sorry

Kung ayaw ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na magbigay ng apology sa mga reporter sa Senado na inakusahan niyang tumanggap ng US$1,000 sa press conference ni retired SPO3 Arthur Lascañas noong Lunes, posibleng kalampagin na siya ng mga senador para gawin ang bagay na ito.

Pinag-iisipan ni Sen. Paolo Benigno “Bam” Aquino IV na maghain ng resolusyon upang igiit kay Andanar na humingi ng tawad sa mga reporter na dinu­ngisan niya sa kanyang paratang.

“I’m thinking of filing a sense of the Senate resolution asking for an apology,” paglalahad ni Sen. Bam kahapon.

Iniisip din ng senador na ipatawag si Andanar upang magpaliwanag sa kinauukulang komite oras na gumulong na ang imbestigasyon sa rebelas­yon ni Lascañas.