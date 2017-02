AMBUSH NEWS PEKE!

Mariing pinabulaa­nan kahapon ng Makati City Police at Manila Police District na may naganap na pang-a-ambush sa misis ng isa sa high profile inmate na nakakulong sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City na iniulat ni Department Of Justice (DOJ) Secretary Vitaliano Aguirre II.

Sa pahayag ng mga imbestigador ng Station Investigation and Detective Management Branch (SIDMB) ng Makati City Police na walang report sa kanila na nagkaroon nang pananambang sa isang Lalaine Madrigal Martinez, misis umano ng inmate na si Noel Martinez.

“Wala po kaming natatanggap na ganitong report na nagkaroon ng shooting incident o ambush sa area po ng lungsod ng Makati” ayon sa isang imbestigador hindi na nagpabanggit ng pangalan.

Bukod pa dito kinumpirma rin ni Southern Police District (SPD) Director Chief Supt. Tomas Apolinario Jr. na walang nakarating na-report sa kanilang tanggapan na kung saan sinasabi ni Aguirre na may tinamba­ngan na babae na asawa ng high profile inmate sa kahabaan ng Sta. Ana Racetrack sa Makati City.

“Hindi po totoo na may nangyaring ambush sa a­rea po namin kaninang alas-siyete pa ng umaga ko pa ito hinahagilap ang report na iyan pero wala po.” ani ni Apolinario.

Sinabi pa ni Apolina­rio na mayroon nakara­ting sa kanyang report na mayroong naganap na- ambush sa lalawigan ng Bulacan ngunit hindi niya alam kung ito ang sinasabi ni DOJ Secretary Aguirre sa isang interbyu sa kanya ng mga mamamahayag.

Nagsagawa rin ng beripikasyon ang Abante sa Manila Police District (MPD) ukol sa sinasabing ambush subalit itinanggi rin ng mga pulis na may naganap na-ambush dakong alas-9:30 ng umaga na sinasabi ni Aguirre sa kanilang kinasasakupan.

Sinabi ni Aguirre na si Lalaine Madrigal Martinez ay pinsan umano ni dating Senadora Madrigal at asawa ni Noel Martinez, na isa sa mga high profile inmate na nakakulong sa AFP.

Ang senadora umano ang nagsabi kay Lalaine na tulungan si Alonte na makausap ang mga high profile inmates at kinakailangan umano na sa bisperas ng EDSA People Power Revolution Anniversary bawiin na ng mga inmates ang kanilang testimonya laban kay De Lima kapalit ang P100 milyon.

“Ito pong isang asawa si Lalaine Madrigal Martinez ‘yan po ay tumatawag po sa ‘kin ‘yung mga pangangailangan at complaints kaya hindi po kata-kataka na ipagbi­gay po ito sa ‘kin. Asawa ito ni Noel Martinez, isa doon sa nakakulong sa AFP,” ayon kay Aguirre.





Ayon pa kay A­guirre, inambus kahapon ng umaga ang sinasakyan ni Lalaine sa may Sta. Ana race track sa Makati City at iniimbestigahan umano ito sa Makati.