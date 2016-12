Alyssa Valdez nalambat ng Thai club

Lalong tumayog ang kasikatan ni volleyball superstar Alyssa Valdez matapos ihayag ng Thailand volleyball club 3BB Nakornnont na kinuha nila ang serbisyo ng dating Queen Eagle.

Bisperas ng Pasko nang ianunsyo ng club ang paghugot kay 23-year-old Valdez para isama sa kanilang roster sa second round ng Thailand League.

Makakasama ni three-time UAAP MVP Valdez sa team ang dating teammates na sina Som Kuthaisong at Nic Jaisaen.

Naging kakampi ni Valdez sina Kuthaisong at Jaisaen sa Bureau of Customs Transformers sa Shakey’s V-League.

“Alyssa Valdez will help reinforce the team with her superb all-around game in offense and in defense,” pahayag ng squad sa kanilang FB page wall.

Huling naglaro si outside hitter Valdez sa Transformers sa SVL Reinforced Conference, 1st runner-up ang squad sa Pocari Sweat Lady Warriors noong Nobyembre.

Nasilo ni Valdez ang Most Valuable Player of the conference at Best Outside Spiker sa SVL.