Alvarez ipit sa 2 narcosolon

Tumataas ang pressure mula sa kanyang mga kasamahan sa Kamara na pangalanan na ni House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez ang dalawang incumbent congressmen na nasa narco-list umano ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Mismong ang chairman ng House committee on dangerous drugs na si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers ay kumukumbinsi ngayon kay Alvarez na pangalanan na ang dalawa nilang kasamahan na umano’y protektor ng ilegal na droga.

Ayon kay Barbers, kung talagang mabigat ang ebidensya sa dalawa nilang kasamahan na sangkot sa ilegal na droga na ginigiyera ngayon ni Duterte ay tiniyak nito na ito ay ‘di kakanlungin ng Kongreso.

“Kung mabigat iyung ebidensiya, dapat kasuhan at pangalanan na at magkaroon ng aksiyon ang House base sa aming rules,” pahayag ni Barbers sa panayam kahapon.

Maging ang oposisyon ay nananawagan na kay Alvarez na pangalanan na ang dalawang mambabatas na ito upang hindi lahat ng miyembro ng Kapulungan ay pagdudahan.

“Ako ay nakikiusap kay Speaker Alvarez, siya nagsabi na merong dalawa eh, sabihin na kung sino. We urge Speaker Alvarez to divulge the name, those he believes involve in drugs,” ayon naman kay Buhay partylist Rep. Lito Atienza sa press briefing ng minorya kahapon.

Ito rin ang naging pa­nawagan ni Ako Bicol Rep. Rodel Batocabe.