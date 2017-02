ALDEN, PURING-PURI ANG AKTING NI MAINE!

Kapwa excited na sina Alden Richards at Maine Mendoza sa u­nang pagbibida­han nilang teleserye na Destined To Be Yours. Lalo na si Maine na first time na magkaroon ng regular teleserye sa GMA 7 at ang makatrabaho ang ilang veteran stars sa showbiz.

“Ako po kasi ‘yung mga eksena ko dun karamihan with my family with Mr. Gardo (Versoza), Ms. Janice (de Be­len) so parang kinakabahan, sobrang kinakabahan po talaga ako tuwing eksena.

“Pero nakakatuwa kasi sobrang tinutulungan din nila ako lalo na kasi, karamihan medyo heavy scenes. So parang kailangan ko talaga ng tulong. So parang ‘yung mga tulong na kailangan ko, sila ‘yung nagbibigay sa akin,” sabi ni Maine.

Hindi naman napigilan si Alden na purihin ang kanyang ka-loveteam dahil sa pagiging mahusay nito kahit na alam niyang nag-a-adjust pa ito sa bagong schedule nito.

“Actually hindi lang po kaming dalawa, parang all of the cast ang bilis namin naka-adjust with each other especially si Maine kasi first time niya gumawa ng soap.

“Sobrang ang daming adjustments kailangan niyang gawin in terms of late night shoots, pakikibagay sa mga co-actors. But she really delivered. She gave her best sa mga eksena n­iya kaya abangan po nila ang Destined To Be Yours,” sey ni Alden.