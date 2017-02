ALDEN-MAINE,NAGHAWAAN NG SAKIT! 

Ang much-awaited teleserye ng phenomenal loveteam nina Alden Richards at Maine Mendoza ay ipapalabas na rin. Sa February 27 ang pilot episode nito, papalit sa magtatapos namang Alyas Robin Hood.

Of course, given na kahit hindi mag-set ng standard, hindi pupuwedeng ang manonood na mismo ang may malaking expectation sa unang serye ng dalawa, kung maganda ang kuwento at higit sa lahat, kung mahihigitan nito ang ratings ng halos lahat ng existing serye.

Kung magte-trending, ‘yun ang sigurado, malamang without an effort, trending gabi-gabi ang Destined to be Yours na ang director ay si Direk Irene Villamayor na isa sa pinakamahiyain pero very promising director ngayon.

Base sa trailer ng DTBY, mukhang cute at pang­kilig talaga ang unang primetime series nila na t­ama lang naman than pa-serious at deep na sila agad.

Parehong may sakit sina Alden at Maine, could be because of the weather daw. After the presscon pro­per, aalis na rin sana sila, pero, hindi rin nangyari dahil sa rami pa rin ng press na gustong makasingit ng interview at selfie sa dalawa. Nagkahawaan nga raw ng sakit ang dalawa, na hindi naman kataka-taka dahil sila ang madalas magkasama. Ang sakit ng isa, nagiging sakit din ng kapareha.

Sa totoo lang, na-miss na namin si Alden ‘yung tulad ng dati na nakakaupo pa ito, nakakapag-table hopping at nakakausap ng matagal at mas intimate ng press.

Ramdam namin ang sinseridad sa sagot ni Alden nang matanong ito tungkol sa mga fans nila na napaka-over protective sa kanila na dahilan para ang ibang artista na makasama o madikit sa kanya ay natatakot tuloy na ma-bash. Feeling namin, ito mismo ay nahihiya na sa ibang co-stars nila na naba-bash.

Sabi ni Alden, nagta-trabaho lang sila at in-short, ginagampanan lang nila ang mga characters assigned to them, no reason for hate or bash nga naman.