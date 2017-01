ALDEN-MAINE SERYE, SOBRANG PRESSURE SA GMA BOSSES!

Inaabangan na ang isa sa pinakamalaking tele­serye ng Kapuso network na Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Aminado ang GMA-7 na malaking pressure ito para sa network dahil hindi sila dapat magkamali o hindi magtagumpay dahil umaasa ang mga fans nina Alden at Maine na AlDub Nation na isang kakaibang teleserye ang ihahandog nila.

“Sa totoo lang, dito, ang mas malaking pressure hindi doon sa dalawa eh, sa amin,” ayon pa sa VP for Drama na si Ms. Redgie Magno.

“Sa amin ang malaking pressure kasi nga it ­cannot fail. Talagang dapat it should work.

“We should do everything to ensure that it works. Medyo malaking pressure ‘yun sa amin, sa producers.”

Hindi lang daw ang televiewers ng GMA-7 ang kailangan i-please nila kundi ang milyun-milyong fans ng AlDub loveteam.

“We have to please the AlDub Nation. ­Mabigat na pressure iyon sa producers,” dagdag pa ni Ms. ­Redgie.

Kapwa nagte-taping na sina Alden at Maine para sa Destined To Be Yours dahil isa ito sa ilu-launch na bagong teleserye sa love month na February kasabay ng My Love From The Star nina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva.