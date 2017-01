Alden-Maine ‘serye’, pinalalim!

Naganap na ang official na ­story ­conference para sa kauna-unahang primetime ­teleserye ng Phenomenal Loveteam nila ­Alden ­Richards at Maine Mendoza na ­Destined To Be Yours.

Sa naturang story conference na ginanap sa GMA Network ­Center, kinuwento nina Alden at Maine na ­dumaan na sila sa isang acting ­workshop para mas maramdaman nila ang kanilang mga ­characters.

“Mas lumalim ang istorya­ ng ­Destined To Be Yours and we are ­happy na nagkaroon kami ng pagkaka­taon to have an acting ­workshop para mas mapabuti namin ang ­gina­gampanan naming roles ni Maine,” masayang ­kuwento pa ni Alden.

Si Maine ay halatang excited­ na dahil ito ang unang pagkakataon na magbibida sila ni Alden sa isang primetime teleserye.

“Marami pong mangyayari at pareho kaming excited ni Alden kasi ito ‘yung pinakahihintay ng mga ­sumusuporta sa amin since Kalye­serye­.­­­

“Ito na ang pinakaregalo namin sa kanila. ­Abangan nila kasi iba ito,” pagtiyak ni Maine.

Kasama sa cast ng Destined To Be Yours sina Boots Anson-Roa, ­Lotlot de Leon, Gardo Versoza, ­Sheena ­Halili, Dominic Roco, RJ ­Padilla, Juancho Trivino, Coreen Medina at ang nagbabalik Kapuso na si Ms. ­Janice de Belen.

Kahit si Janice ay excited sa ­magiging turnout ng Destined To Be Yours.

“I’ve always been open to ­working with new artists. Marami kang ­matutunan sa kanila and vice versa.

Sa popularity ng loveteam nila, for sure na maraming mag-aabang nito and I am happy to be part of this phenomenal GMA teleserye,” pagtapos pa ni ­Janice de Belen.