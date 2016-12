Alden-Maine serye, gagawing #1 ng AlDub Nation!

Naghiwalay pansamantala sina Alden Richards at Maine Mendoza a.k.a. Mr. and Mrs. Richards nitong nakaraang Pasko. Muling nagbakasyon sa Japan si Maine kasama ang kanyang pamilya. Samantalang nandito lang sa Pilipinas si Alden.

Noong December 21 pa nakarating si Maine sa Japan pagkatapos nilang magbakasyon na sa Eat Bulaga. Marami na silang na-tape na pang-sugod bahay at pahinga na siya hanggang sa Bagong Taon.

Si Alden naman ay dito lang sa Pilipinas nag-Pasko dahil kakabukas lang ng kanyang restaurant na Concha’s Garden Café at nais niyang tutukan ito. Kasama naman niya ang kanyang pamilya sa magandang bahay niya sa Santa Rosa, Laguna.

Nagsimula na rin si Alden na mag-taping para sa mga eksena niya sa teleserye nila ni Maine na ­Destined To Be Yours. Pag-uwi ni Maine ay siya naman daw ang kukunan ng mga eksena.

Marami na ang excited, lalo na ang AlDub ­Nation dahil natupad na ang wish nila na ­magkaroon ng teleserye sina Alden at Maine.

Sa February 2017 ang airing ng Destined To Be Yours at tamang-tama ito dahil Valentines month ito. Ayon sa AlDub Nation, gagawin daw nilang top-rating na teleserye ang Destined To Be Yours.