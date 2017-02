“ALDEN-MAINE, NAKAKAKILIG!” — JANICE 

Happy si Janice de Belen sa muling pagbalik niya sa GMA 7 pagkatapos ng anim na taon. Huling teleserye ni Janice sa Kapuso network ay ang Dwarfina noong 2011.

Hindi naman daw nakakalimutan ni Janice na sa GMA 7 siya unang nabigyan ng break na ma­ging isang talk show host kasama ang kapatid na si Gelli de Belen via Sis.

Ngayon ay natutuwa siyang makasama sa Destined To Be Yours na bida sina Alden R­ichards at Maine Mendoza.

“I’m happy to be part of the first prime time drama of Alden Richards and Maine Mendoza, kasi personally, nakukyutan talaga ako sa kanila as a love team.

“They have something na nakakakilig talaga. Kakaiba ang chemistry nila. Ang cute nilang tingnan.

“Kakaiba rin ‘yung role ko as Sally Obispo, na mahilig sa painting and to do psychic readings. Masayahin and optimistic in life.”

Dahil first time na magteleserye si Maine, ginawa ni Ja­nice ang mapa-relax ito sa set.

“I felt na ninenerbiyos siya so I told her to relax.

“Sabi ko, the more that you stress yourself, the more you can not deliver well.

“Being a new actress, wala pa siyang preconceived notions about technique so raw pa siya, basta kung ano ‘yung dumarating, kung ano yung lumala­bas from her, natural lang, which is good.





“And when it comes to doing comedy, she has good timing. It’s a good gift and she has that.”