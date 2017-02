ALDEN-MAINE ‘HALIKAN’ SA ‘DESTINED…’ KINASASABIKAN!

Kagabi ginanap ang presscon ng Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza. At kagabi rin ipinakita ang full trailer ng ­teleserye nila sa 24 Oras ng GMA 7.

At kahit kahapon pa lang ini-announce ang mga detalyeng dapat abangan sa Alden-Maine teleserye, ang halikan agad ang gustong mapanood ng mga fans nila.

“Bili na tayo ng oxygen, baka kapusin tayo ng ­hininga,” sey ng mga fans nina Maine at Alden.

Baka nga raw magsikip ang dibdib nila, sa sandaling mapanood nila ang kissing scene, na sabi-sabi ay mas mahaba pa sa kissing scene na ginawa nila sa movie nilang Imagine You And Me.

Anyway, nag-ingay nga ulit sa Twitter kahapon ang mga AlDub Nation sa pa-hashtag nilang #DTBYFullTrailerOn24Oras.

‘Yun nga lang, kahapon sa Eat Bulaga, may mga nagtatampo, na bakit ­hindi raw nag-kiss sina Alden at Maine. Ini-expect yata ng mga fans na magtutukaan ang dalawa, dahil Valentine’s Day nga kahapon.

Eh, hindi nangyari, kaya may mga kanya-kanya silang opinion. Pero, para sa mga loyal fans, at totoong nagmamahal sa dalawa, mas bet nila ang mahigpit na yakap ni Alden kay Maine.

Heto ang kanilang mga tsika:

“aboutaldub16: Mas kinilig ako sa pa-hug ni Gov! ©ALDUBPO_­NATION!”

“@terayb: hugs means a lot… its more romantic coz its comforting and lasting!”





“@jasminerublico: Ako din….!

“@methessmedina: Meee too. Hug is best than kiss.!”

“@marnniebb: @terayb. Ang iba wala lang kiss ayawan na ­hahaha!”

“@_lethnpa: Ako dn mas ramdan ang yakap. I love you Maine and Alden!”

@denzdiin: Ako din mas na feel ko ang respect… I thought may mga revelations hihi nxt time na lang @mainedcm@aldenrichards02!”

“@mariehannie: I love the way ­Alden hug Maine!”

“@dimple14_0374: Ako din poh nakaka-touched gentleman talaga si Tisoy eh, all my respect for him!”

“@gracieret: Ako din mas feel ko ang hug kesa kiss!”