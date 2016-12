Alden-Julie, ibu-BOYKOT!

Nababahala ang ilang legit na fans nina Alden Richards at Maine Mendoza na AlDub Nation dahil may mga pekeng fans na pilit na sinisiraan ang kanilang ­idolo, lalo na si Alden.

May lumabas na kasing press release tungkol sa New Year’s Eve celebration ng GMA 7 na Lipad Sa Bagong Taon at ­kasama ni Alden bilang hosts sa naturang special ay sina Andrea Torres, Betong Sumaya at Julie Anne San Jose.

Marami agad ang nang-bash kay ­Julie Anne at gusto raw nila si Maine ang ­makasama ni Alden sa pag-host ng natu­rang New Year’s special. May mga nagbanta pang mga fans na hindi nila panonoorin ang special na ito ng Kapuso at sa kabilang network daw ang panonoorin nila. Kumbaga, boycott daw sila sa special na ito ng GMA 7.

May nakausap kaming isang member ng legitimate AlDub fans club at sinabi nito na walang dapat na ikabahala ang GMA 7 dahil todo pa rin ang suporta ng AlDub Nation sa Lipad Sa Bagong Taon.

Naiintindihan daw nila kung bakit hindi si Maine ang kasama ni Alden sa Bagong Taon dahil alam nilang hindi nagtatrabaho si Maine tuwing Pasko at Bagong Taon dahil mas gusto nitong makasama ang kanyang pamilya.

‘Yung mga bashers at haters daw na kine-claim na AlDub fans sila ay mga fake raw. Nagkukunwaring mga AlDub fans sila para magawa nila ang paninira sa dalawa.

Alam kasi ng mga ito na hindi masyadong feel ng AlDub Nation si Julie Anne San Jose kaya nakahanap sila ng butas para masiraan ang magiging New Year’s eve special ng GMA 7.

Ang tunay daw na AlDub fan ay maiintindihan ang sitwasyon nina Alden at Maine. Hindi raw sa lahat ng pagkakataon ay nagkakasama ang dalawa. At hindi raw nila kayang siraan ang mga ito.

Ikinatutuwa nila na may teleserye na ang dalawa sa 2017 kaya kahit hindi sila magkasama sa New Year’s Eve, may aabangan pa rin sila sa pagpasok ng Bagong Taon.

Payo ng kausap namin ay huwag bigyan ng pansin ang mga nagkukunwaring AlDub fans.





Marami raw ­sila na nagpapanggap na fans ng dalawa, pero nangunguna raw sila sa paninira.

Wala raw AlDub fan na magagawang siraan o ­salitaan ng masama ang TV network na pinaglilingkuran nila ­Alden at Maine.