Alden, gusto nang ilabas ang mga ‘itinatago’ ni Maine!

Si Alden Richards mismo ang nagbibigay ng acting tips sa kanyang ka-loveteam na si Maine Mendoza para sa kanilang pagsasamahan na teleserye sa GMA 7 na Destined To Be Yours.

Ayon pa kay Alden, malaki ang potensyal na maging isang mahusay na aktres si Maine dahil marami raw itong emotions na puwedeng ilabas.

“Si Maine kasi has a lot inside her.

“Marami siyang tools na puwedeng magamit sa acting.

“’Yung emotions ni Maine, nilalagay niya sa words, nagsusulat siya.

“Kaya alam ko na marami siyang tinatago when it comes to acting. Mailalabas niya lahat ‘yan sa ginagawa naming teleserye,” sey ni Alden.

Samantala, masaya si Alden na pagkatapos nang mahigit na dalawang taon ay nakabalik na siya sa paggawa ng teleserye. Huli niyang TV acting job ay noong 2014 pa na Ilustrado.

“It’s nice to be back. Na-miss ko ang umarte ulit.

“Kaya noong mag-first taping day ako for Destined To Be Yours, nasabi ko na finally, I’m back to my element. Ito ang gusto kong gawin in a very long time,” ngiti pa niya.

Malaking tulong daw ang napahinga si Alden noong nakaraang Pasko at Bagong Taon.





Nagawa pa niyang muling mag-mountain hike kasama ang ilang mga close friends tulad nila Bea Binene, Kristoffer Martin, Derrick Monasterio at Rodjun Cruz.

“Maganda na paminsan-minsa nasa tahimik kang lugar. ‘Yung nandoon ka sa taas at iwan mo muna ang ingay at problema mo sa baba.

“Malaking tulong iyon kasi nakapag-isip ako ng mabuti nang mga gagawin ko ngayong 2017.”

Ngayong taon daw ay taon ng “giving back” para kay Alden.

“Sobra na bless ako at ang pamilya ko last year, kaya I want to give back whatever the Lord gave me in 2016.

“Maraming magagandang nangyari like ‘yung pagbukas ng resto business ko in Quezon City, naging big hit ang first movie namin ni Maine as a loveteam, nagkaroon kami ng teleserye, ‘yung mga awards… marami kaya lahat ‘yan ibabalik natin sa paraan na gusto ni Lord,” diin pa ni Alden.

Sa January 22 ay nasa Long Beach, California si Alden para sa isang show na Sikat Ka Kapuso kunsaan kasama niyang mag-show doon sina Jennylyn Mercado, Tom Rodriguez, Lovi Poe, Betong Sumaya at Dennis Trillo.