ALAB: Pera ng bayan

Matindi ang hamon ni Butch Ramirez sa mga opisyales ng NSAs (National Sports Association).

Sabi niya: “Ipangako niyo ang m edalyang ginto sa Olympics, at bibig­yan ko kayo ng pera.”

Bilang hepe ng Philippine Sports Commission (PSC), may poder si Butch na maglaan ng pera para sa ikauunlad ng pambansang sports.

Itinatag ng batas ang PSC para tustusan nito ang lahat ng gastusin ng atleta, coaches, trainers at sinumang direktang may kinalaman sa sports.

Kung tutuusin, mas matindi ang PSC kaysa Philippine Olympic Committee (POC).

Pilay ang POC kapag sinikil ng PSC ang pondong laan sa sports.

Sa totoo lang, dapat direktamenteng nakikialam ang PSC sa operasyon ng POC dahil ang pera ng PSC ay pera ng bayan.

Tigilan na ang kalakarang alipin ng POC ang PSC.

Depensa lagi ng PSC ay wala itong magawa dahil ang POC ang kinikilala ng International Olympic Committee (IOC).

Sa pinaikli, nakasandal sa IOC ang POC.





Katunayan, makaramdam lang ang IOC na “nakikialam” ang PSC sa operasyon ng POC, puwede nitong suspindihin ang POC at hindi na tayo makakasali sa Olympic Games. Lungkot.

Pero may solusyon ang lahat. At para kay Butch Ramirez, kamay na bakal ang kailangan sa pagrenda ng pondong laan sa POC-NSAs. Dapat lang.

Kay Ramirez, tapos na ang pagiging pasaway ng POC. May hangganan ang lahat.