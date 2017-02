AKTRES, DIRING-DIRI SA KISSING VIDEO SCANDAL NI CHOKOLEIT!

Trending talaga sa social media si Chokoleit, dahil sa video ng halikan nila ng isang la­lake. May ibang nakaramdam ng pandidiri gaya na lang ng isang aktres na may kopya ng na­sabing video na nagpakita sa amin nito.

Mas malala pa sa tinatawag na torrid kissing ang ginawa ni Chokoleit at ng lalake. Mahigpit ang pagkakayakap nila at nagpapalitan talaga sila ng kanilang mga dila.

Sa isang bar nga `yon kinunan dahil may ilang nanonood ng halikan nila, at makikitang may sumasayaw at mga ilaw sa background. Halata rin na mukhang wala sa normal niyang sistema si Chokoleit, pati na rin ang lalake dahil wala silang pa­kialam sa kanilang ginagawa.

Ang ilan sa mga nakapanood na ng video ay natawa na lang. May iba na nailing na lang.

Huwag lang sanang may magreklamo sa kissing video ni Chokoleit dahil puwedeng kahit ang mga underage kids ay mapapanood ito.

Anyway, sa tingin ko, parang hindi naman apektado si Chokoleit, dahil sa mga post niya sa Facebook, panay pagkain ang makikita mo at mga photos niya na bet na bet niyang magpaganda.