AI report iaangkas ng Senado sa tokhang probe

Itutuloy na ng Senado ang imbestigasyon nito sa tokhang-for-ransom kasabay ng pagsabit na rin sa report ng Amnesty International (AI) na nagbubunyag ng diumano’y pay-per-bulagta sa mga pulis sa kanilang drug operations.

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, sa Huwebes (Pebrero 9) ay itutuloy ng kanyang komite ang imbestigasyon ukol sa tokhang-for-ransom na una niyang ipinahinga matapos na suspendehin ng Philippine National Police (PNP) ang operasyon nito kontra droga habang pagtuunan ng pansin ang paglilinis ng kanilang hanay mula sa tiwaling miyembro nito.

Paglilinaw ni Lacson, chairman ng Senate committee on public order and illegal drugs, mayroon nang development sa kaso ng Korean businessman na si Jee Ick Joo, biktima ng tokhang-for-ransom, kung kaya’t kailangang makuha ito ng komite upang makumpleto na nila ang committee report.

Sa pamamagitan umano nito ay magkakaroon na rin ng closure ang naturang isyu.

“May bagong developments na nangyari sa Jee Ick Joo kidnapping case. May bagong development at gusto naming ma-update para makumpleto ang committee report at para may closure na rin,” ayon kay Lacson.

Kasabay nito, sinabi ni Lacson na plano na rin ng kanyang komite na isama nang imbestigahan ang report ng AI.

Ngunit ito’y kapag may maibibigay umanong sworn affidavits ang AI sa kanilang resource persons. Sumulat na umano sila sa AI ukol dito.