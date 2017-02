AI probe sa Senado, suportado

Tumukod kahapon ang Minority Bloc ng Senado sa itinutulak na imbestigasyon kaugnay sa report ng Amnesty International (AI) na nababayaran umano ang mga pulis sa bawat drug-related killings.

Si Sen. Chiz Escudero ang maghahain ng reso­lusyon para imbestigahan ang naturang seryosong report na dumudungis umano sa imahe ng bansa.

Sa kanyang panig, kumbinsido si Senate minority leader Ralph Recto na mahalagang tingnan din ng Senado ang natu­rang report.

“Yes. It is important for the Senate to look into the report and invite their representatives as resource persons,” ayon kay Recto.

Isa pang minority member na si Sen. Leila de Lima ang sumuporta rin sa naturang hakbang ni Escudero.

“Sa totoo lang, nakakahiya po na may mga international entities like Amnesty International, Human Rights Watch, and even foreign media, na masusi at seryosong minamanmanan at iniim­bestigahan ang mga EJKs sa ating bansa, habang ang mga local authorities naman ay umiiwas sa pag-iimbestiga o kung meron man ay wala naman ta­yong nakikitang resulta, ” ayon pa sa senadora.

Samantala, malugod na pagbibigyan ng human rights organization na Amnesty International ang Senado sakaling ipatawag ang mga ito para depensahan o ipaliwanag ang kanilang report tungkol sa umano’y pagtanggap ng mga pulis ng pera kapalit ng pagpatay sa mga drug suspects.