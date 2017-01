Ai Ai, mega-cry sa pag-alis ng mga anak…

Mega-cry na naman ang Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas dahil sa pag-alis ng ­dalawa niyang anak, sina Niccolo at Sophia, na ­babalik na nga sa Amerika, at tapos na ang bakasyon dito sa Pinas.

Sobrang saya nga ni Ai Ai nung December dahil kapiling niya ang lahat ng anak niya. Sa US na nga nakatira ang dalawa, at si Sancho na lang ang kasa-kasama niya rito, maliban siyempre kay Gerald.

“Maiiyak naman tayo…” sey ni Ai Ai sa photo na magkakasama ang pamilya.

Anyway, mabuti na lang at may pinagkaka­abalahan si Ai Ai ngayon, tulad ng Sunday Pinasaya, at Hay Bahay, at siyempre, ang concert na guest siya ni Michael Pangilinan.

Ngayong gabi na nga ang Sincerely Yours, ­Michael Pangilinan concert na gaganapin sa Music Museum.

At bukod kay Ai Ai, guest din niya si Arnel ­Ignacio with The Voice finalist Alisah Bonaobra, pati na ang baguhang si Jelai Espino, na magla-launch ng kanyang CD na naglalaman ng mga kanta ni ­Vehnee Saturno.

Para sa tickets, tawag na sa 891-9999. Ito ay ­prodyus ng Glomar Entertainment Productions ­headed by Ms. Bing Espino.