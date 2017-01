Aguirre sobrang busy kay De Lima — solon

Pinuna ng isang mambabatas sa Mababang Kapulungan si Department of Justice (DOJ) Sec. Vitaliano Aguirre sa media at pagkastigo sa mga kritiko ng administrasyon, gaya ni Sen. Leila de Lima, kaya hindi nito nahaharap ang pagreporma sa kanyang ahensya bilang isa sa mga criminal justice system sa bansa.

Sa press conference ng Legitimate Opposition sa Kamara kahapon, hindi nagustuhan ni Northern Samar Rep. Raul Daza na nagpapakaabala si Aguirre sa media interviews at ibinuhos rin ang atensyon sa pagkastigo sa mga personalidad tulad ni Sen. Leila de Lima habang ipinagtatanggol naman ang mga opisyales ng Bureau of Immigration (BI) na sangkot sa Jack Lam case, kaya nakakalimutan nito ang kanyang tungkulin.

“I think the people would like to know what reform [he has] initiated in the prosecutorial system,” ani Daza.

Sinabi ng mambabatas na nagpapatupad na umano ng reporma ang Philippine National Police (PNP) sa pamamagitan ng paglilinis sa kanilang hanay sa mga scalawags na pulis.

Maging ang Korte Suprema ay nagsimula na umanong naglilinis sa kanilang hanay patunay ang report ni Chief Justice Ma. Lourdes Sereno na mula 2012 hanggang 2016, ay 16 Justice at isang Sandiganbayan justice ang tinanggal na sa trabaho habang 15 Judge naman ang sinuspende, 101 ang pinagmulta, 21 ang pinagsabihan at 31 ang pinayuhan.

Bukod dito, dinismis rin umano ng Korte Suprema ang may 116 court employees, 42 ang pinayuhan, 31 ang binawi ang mga benepisyo, 3 ang na-censure, 240 ang pinagmulta, 227 ang sinsupende.

Gayunpaman, wala umanong naririnig ang taumbayan kay Aguirre kung ano naman ang ginagawa nitong reporma sa kanyang tanggapan at iba pang ahensya na nasa loob ng kanyang kapangyarihan na bahagi ng criminal justice system.