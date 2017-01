Aguirre No. 1 liar — De Lima

Tinawag pa rin ni Senator Leila de Lima si Justice Sec. Vitaliano Aguirre na numero unong sinungaling.

“Napaka-number one sinungaling talaga ‘yung Secretary of Justice na ‘yan. Dami na niyang kasinungali­ngan na sinasabi,” giit pa ni De Lima kasabay ng pagtanggi nito sa naunang pahayag ni Aguirre na tumuloy umano ang senadora nang magtungo ito sa Estados Unidos sa bahay ni Loida Nicolas-Lewis, isang Filipino-American philanthropist na kabilang sa itinuring na kasama sa sinasabing may planong patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte.

Kilala rin si Lewis na supporter ni Vice President Leni Robredo. Paglilinaw ni De Lima, nagtungo siya sa US para tumanggap ng award mula sa isang foreign policy at ang kanyang accommodation ay sinagot ng organizers kung kaya’t wala umanong katotohanan ang bintang ni Aguirre na sa bahay ni Lewis siya tumuloy.

“I went to the US to receive that award from the foreign policy. ‘Yung accommodation ko was care of the organizers,” ayon kay De Lima.