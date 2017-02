Aguirre kay Trillanes: ‘Sorry…’

“Due to the pressure and volume of my work, I might have hurt people in my choice of words and for that, I profusely apologize specifically to Senator Trillanes.”

Ito ang tinuran ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa mga binitiwan niyang salita laban kay Senador Antonio Trillanes at nasabi lamang niya umano iyon dahil sa pressure sa kanyang trabaho.

Nauna rito’y iginiit ni Sen. Trillanes na hindi karapat-dapat ma­ging kalihim ng Department of Justice si Aguirre dahil ‘psychologically’ at ‘emotionally’ unstable ito.

Bahagi ito sa ipinahayag na pagtutol ng senador sa harap ng makapangyarihang Commission on Appointments (CA) habang isinalang ang kumpirmasyon ng pagtatalaga kay Aguirre bilang kalihim ng ahensiya.

Nagisa ng todo ang kalihim bago pa man tuluyang nakumpirma.

Sa sworn opposition ni Trillanes, tinukoy nito ang pang-iinsulto sa kanya ng kalihim partikular ang pagtawag sa kanya na duwag, gago at sundalong kanin.

“When he called me names and insulted my person and my position, [it] showed the psychological and emotional instability of Secretary Aguirre in handling such a very sensitive position,” giit ni Trillanes.

Gayunman, tinanggap naman ni Trillanes ang paumanhin ng kalihim kasabay ng pagsasabing, “Ako gumaan ang loob ko about it.”

Bilang reaksyon naman ng kalihim sa kanyang pagkakakumpirma matapos ang ilang oras na panggigisa ng komisyon, sinabi nitong masaya siya at makakatulog na umano siya ng mahimbing.