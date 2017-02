Aguirre kakasuhan

Inihahanda na ni Sen. Leila de Lima ang kanyang pagsasampa ng kaso laban kay Justice Sec. Vitaliano Aguirre II dahil sa umano’y maraming kasalanan at kapalpakan nitong ginawa.

“Yes my legal team is working on it. We are filing our own complaint against Secretary Aguirre with the Office of the Ombudsman. Marami na po ang kasalanan nya,” ani De Lima.

Kabilang umano sa mga kasong ito na isasampa niya laban sa kalihim ay may kinalaman sa pagpipilit umano nito sa mga witnesses laban sa kanya na isang malinaw na illegal act.

“That is definitely an illegal act na hindi ho dapat ginagawa ng isang Secretary of Justice. Ang Secretary of Justice po ay siyang pinaka-Attorney General, siya ‘yung pinaka-chief legal officer ng executive department and therefore, he is expected to act and behave judiciously,” ayon kay De Lima.

Kasama rin sa isasampa niyang kaso ang nabulgar na pagbibigay nito ng pahintulot sa mga high profile inmates na tumestigo sa kanta na gumamit ng communication gadgets sa loob ng kulungan.

Hindi pa umano siya tiyak kung kailan ito isasampa dahil ginagawa pa umano ito ng kanyang legal team.

“In a few days, in several days. Ginagawa na po ‘yan ng aking legal team. Hindi ko pa po masabi kung it is within the week. But we’re filing also a complaint against Secretary Aguirre,” dagdag ng senadora.

Sagot naman dito ng kalihim, “She is free to file anything provided it is true. I am not afraid because I have nothing to hide.”