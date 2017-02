AGUIRRE IDINIIN NG SOMBERO CAMP

Lumilitaw na alam at pinayagan ni Justice Secretary Vitaliano Agui­rre ang pag-alis sa bansa ni retired police general Wenceslao “Wally” Sombero sa kabila ng inisyung lookout bulletin order ng una.

Pagbubunyag ito kahapon ng abogado ni Sombero na si Atty. Ted Contacto sa pagpapatuloy ng pagdinig kahapon ng Senate blue ribbon committee kaugnay sa P50 milyong bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI).

Si Sombero ang tumatayong middleman ng Chinese gambling tycoon na si Jack Lam na siyang nanuhol sa dalawang BI associate commissioner na sina Al Argosino at Mike Robles.

Aminado naman si Aguirre na nagpaalam si Sombero ukol sa pag-alis nito sa bansa patungong Las Vegas noong Enero 16 para magpagamot sa pamamagitan ng sulat.

Binasa pa mismo sa komite ni Contacto ang sulat ni Sombero kay Aguirre.

“We formally informed Secretary Vitaliano Aguirre II about my intention to travel abroad for medical intervention,” batay pa sa sulat ni Sombero.

Hindi naman dinetalye o ipinaliwanag ng kalihim kung ano ang kanyang naging tugon sa naturang sulat partikular kung bakit niya ito pinayagan ga­yong may inilabas siyang lookout bulletin order laban dito.

Ngunit tanong ni Senador Richard Gordon, chair ng komite kay Agui­rre, “But he seems to be very courteous to you that he went to you to ask permission that he wants to go to Las Vegas? Why do you think he had to ask permission from you?”

Ngunit ang tugon lamang ni Aguirre ay kaya ito nagpaalam dahil umano sa lookout bulletin nito.

Sa halip, si BI Commissioner Jaime Morente ang nagpaliwanag dito at sinabi nitong kaya nakalusot sa immigration si Sombero dahil ang inisyung lookout bulletin order kay Sombero ay nakalagay ang pa­ngalang “Wally Sombero” sa halip na ang pangalan na nakalagay sa kanyang passport na Wenceslao Sombero.





“Ang excuse kasi noong mga immigration officers, the lookout bulletin specified the name Wally Sombero but when he presented his passport it was Wenceslao Sombero,” paliwanag pa ni Morente.

Suspendido na umano ang dalawang nalusutang dalawang immigration officers.

Hinala naman ni Gordon na sadyang pinalusot si Sombero.

Sermon ang inabot nina Aguirre at Morente matapos na masentro ang isyu ukol sa paano nakaalis sa bansa si Sombero sa kabila ng lookout bulletin nito.

“Nagtataka lang ako na kung sinabihan ka ng Secretary of Justice at alam mo hinahanap na ng mga tao at alam mo pumuputok na ang pangalan sa media, paano makakalusot?” pagtatanong pa ni Gordon kay Morente sabay hirit ng, “kung nakalusot ‘yan, pinalusot! Papano n’yo nalamang nakalusot? Kelan n’yo nalamang nakalusot?”

Ngunit hindi benta kay Gordon ang natu­rang palusot dahil hinala niyang sadyang pinalusot si Sombero dahil naging lecturer umano ito ng BI kung kaya’t marami itong kilala.

“Marami siyang kilala sa Bureau of Immigration. Paano makakalusot si Wally samantalang Wen­ceslao ang lumabas? Paano nangyari ‘yun?” tuluy-tuloy na tanong ni Gordon na hindi na sinagot ng mga opisyal.