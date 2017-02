Aguirre hinaharang na sa CA

Para kay Sen. Antonio Trillanes IV, may sapat na dahilan ang Commission on Appointments (CA) upang hara­ngin ang kumpirmasyon ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre II.

Kaalinsunod ito sa rebelasyon na pinayagan umano nitong gumamit ang mga high profile inmates ng cellphone at iba pang communication gadgets sa loob ng kulungan kapalit ng pagtestigo kay Sen. Leila de Lima.

Ayon kay Trillanes, ito’y malinaw na pakikialam sa isang saksi.

“That’s witness tampering and it’s the worst thing a Secretary of Justice could possibly do,” ayon kay Trillanes.

Dapat umanong maalarma rito ang mga miyembro ng CA at harangin ang kumpirmasyon nito.